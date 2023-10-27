Bakan Özhaseki millet bahçesi hedefini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen millet bahçelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşların doğa ile buluşmalarını, yeşil koridorlarla şehrin karmaşasından uzaklaşarak nefes almalarını sağlamak amacıyla 81 ilde yürütülen millet bahçelerinin yapımının hızla devam ettiğini bildirdi. 2018 yılından bu yana 23 milyon 514 bin 88 metrekare alanı kapsayan 207 millet bahçesinin yapımının tamamlandığını belirten Bakan Özhaseki, 154’ünü hizmete açtıklarını, 53’ünü ise açılışa hazır hale getirdiklerini söyledi. Bakan Özhaseki, 50 milyon 303 bin 292 metrekare alana sahip olan 290 millet bahçesinde ise çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.

81 ile 100 milyon metrekarelik Millet Bahçesi

Millet bahçelerinde 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik hedefi, Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle 100 milyon metrekareye çıkardıklarını açıklayan Bakan Mehmet Özhaseki, “Millet bahçelerimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimize ulaşma yolunda büyük bir lokomotif güçtür. Vatandaşlarımıza şehrin merkezinde kazandırdığımız millet bahçelerimizle yeni sosyal yaşam alanları hediye ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100 milyon metrekare millet bahçesi hedefimize uygun olarak hedefimize dair tüm projelerimize başlamış olacağız. İnşallah ülkemize, bir asırlık Cumhuriyetin hatırası olarak 100 milyon metrekarelik bir yeşil alan kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.

Çevre alanında gerçekleştirdikleri hizmetleri, millet bahçeleri projeleri ile taçlandırdıklarını ifade eden Bakan Özhaseki, Türkiye'nin 81 ilinin her birini yemyeşil hâle getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacaklarını kaydetti.