Bakan Özhaseki: Kayseri Şehir Hastanesi 5 yıldızlı oteller kadar lüks

Bakan Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Yerleşkesine Erciyes Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi temel atma töreninde konuştu. Özhaseki, bu hastanenin yapılmasında Kayserili hayırseverlerin önemli rol oynadığını belirtti.

Türkiye'nin en büyük hastanelerinden birinin açılışının dün Kayseri'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldığını hatırlatan Özhaseki, sağlık yatırımlarının Türkiye'de artarak devam ettiğine dikkat çekti.

Bakan Özhaseki, sağlık sistemi konusunda Türkiye'nin Batı'daki birçok ülkenin önünde olduğunu belirterek, "İnsanoğlu hayatta iki şeyin kıymetini bilmezmiş. Biri sağlık diğeri de boş vakit. Sağlığınız yoksa hiçbir şeyin anlamı yok. Sağlınız varsa dünyada birtakım zenginlikler, güzellikler var dersiniz. Bizim bu tür eserleri bunun için yapmamız lazım. Bugün burada yapılan bu tesisin en güzel tarafı da çocuklar için yapılıyor olması. Onlar gözümüzün nuru. Burada sağlığına kavuşacak yavrumuz tahsil görüp millete hizmet ettiğinde, vatan için çalıştığında hayırseverimizin de bunda bir payı olacak" dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde pahalı ve paralı olan sağlık hizmetlerinin Türkiye'de devlet yatırımlarıyla beraber neredeyse bedava olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları söyledi:

"Kayseri Şehir Hastanemizin de açılışını yaptık. Emin olun bu güzellikte bir devlet hastanesi hiçbir yerde yok. 5 yıldızlı oteller kadar lüks. Her bir odanın genişliği 30 metrekareden aşağı değil. Bu odalarda en fazla 2 yatak var. Dünyanın birçok yerinde paralı ve pahalı olan sağlık hizmeti burada neredeyse bedava. Gururlandık, Allah devlete zeval vermesin. Bir taraftan da duygulandık. Geçmiş dönemlerde çarşı içinde esnaftık. Eczaneden ilaç alamadığı için ağlayarak giden çok insan olurdu. Bunların parasını aramızda toplar, verirdik. Çok şükür o günler geride kaldı. Türkiye, son 15 yılda yaptığı atılımlar ile sağlık alanında büyük işler başardı. Tüm hayırseverlere bu aşamada çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA