Bakan Özhaseki: “Geliştirilen formüller ile deprem bölgesindeki konut teslimleri hızlanacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Geliştirilen formüller ile deprem bölgesindeki konut teslimleri hızlanacak” dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Sanayici ve İş Adamları Buluşması programına katıldı. Düzenlenen programa AK Parti Kayseri milletvekilleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve iş adamları katıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmasında, yıllardır sorunlar için koşmaya çalıştığını söyleyerek, “Dün sabah Adıyaman’daydık. 9 tane millet bahçesi açılışı ve 9 milyon fidan dikimi törenine Sayın Cumhurbaşkanımız da katıldı. Aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için orada yaptırmış olduğumuz evlerin inşaat durumunu görmek üzere akşama kadar bölgedeydik. Sonra Kayseri'mize geldik. Kayseri’ye doğru zaten ne zaman bizim arabalar burnunu çevirse içimizde bir ferahlık oluyor. Geçtiğimiz hafta Kayseri basınını okuduğum zaman, başlık atmışlar ve bu başlıklar da hoşuma gitti. Gitmedi değil. Kimi diyor ki maratoncu gibi adam, kimi diyor ki efsane geri döndü, ne büyük siyasetçiymiş ben emekli oluyorum derken geri geldi, yeniden bakan oldu gibi. İnsanı hoş tutacak güzel şeyler bunlar. Ben de ticaret erbabıyım. Dışarıda ticaretimi yaptıktan sonra evime gidip, bağımda oturup eşimle dostumla keyif yaparak ayaklarımı uzatıp televizyon seyredebilirim. Yazlıklara gidip keyif yapabilirim ama onu tercih etmiyorum. Arkadaşlar mücadele esas, mücadele elle yapılır, dille yapılır, bedenle yapılır, parayla yapılır, makamla yapılır. Mücadele yapılır velev ki bunların hiç birisine gücünüz yetmezse işte o zaman yüzünüzü ekşitirsiniz ben bu kötülerden değilim diye. Eğer mücadeleyi vermezsek kötüler hakim olur ve planlarımız kötülerin eline kalır. Yıllardır onun için gece gündüz demeden koşmaya çalışıyorum. Ömrümde hiç kimseye kin tutmadım hep affedici oldum ve Allah’ın verdiği her neyse ona da itiraz etmedim, haset etmedim” dedi.



“Arkamdan söylenenleri kamyona koysanız 15-20 tırla yürürüm”

Özhaseki, kimsenin zafer sarhoşu olmaması gerektiğini söyleyerek, “Siyaset dünyasında o kadar çok hasetlikle karşılaşıyorsunuz ki. Herhalde arkadan söylenenler, dedikodular, gıybetler, iftiralar. Sonra sizin olduğunuz yerde yüzünüze gülerken arkadan el sallayarak envai çeşit söz söyleyenlerin hepsini de duyuyorsunuz. Allah şahit herkesi affediyorum, hiç önemli değil. Bunu niye anlattım? Vallahi içimden geldi. Sırtım delik deşik, eğer arkamdan söylenenleri kamyona koysanız herhalde 15-20 tırla yürümem lazım. Gördüğümüz kardeşliklerden, kötülüklerden ama dediğim gibi hiç birimiz de birbirimize kin tutmayalım, haset etmeyelim önümüze bakalım devam edelim. Bir Urfalı şairimiz var, onun da bir şiiri var. Diyor ki; biz zaman bağının baharını da gördük, hüznü de gördük, nece rüzgarları üzerimizden geçti, gam rüzgarları da geçti üzerimizden. Mevki sahibi olunca sakın ki zafer sarhoşu olma, o sarhoşluktan sonra mest olup sabah kalkınca baş ağrısıyla çırpınanları da gördük, diyor. Bunu ben kendim için okudum kimse için okumadım. Zafer sarhoşu olmamak lazım” ifadelerini kullandı.



“Kayseri’nin sorunları için kol kola girilirse 11. milletvekili olurum”

Kayseri’deki milletvekillerinin Kayseri sorunları için kol kola girmesi halinde kendisinin de 11. milletvekili olacağını söyleyen Bakan Özhaseki, “Kabine açıklandığında zaten birkaç saat önce de Sayın Cumhurbaşkanımız beni davet etmişti ve orada kendisiyle konuşmuştuk, biz kabinede görev alıp almayacağım hususunu. Bana da görev verildi, zor bir görev. Bir taraftan depremde ortaya çıkan hasar, bir taraftan ülkenin depreme hazırlanması, bir taraftan elde olan birçok proje takip edilecek. Allah’ın izni ile takip edeceğim. Bir taraftan da Kayseri'mizi unutmayacağız. Vatandaşımız, Kayserili hemşehrilerimiz AK Parti’ye 5 milletvekili verdiler, 6.’sı ben olacağım. Cumhur İttifakı’na 7 milletvekili verdiler, inşallah 8.’si ben olacağım. Bugün de daha önceki dönemlerde yaşamadığımız bir şeyin hasretiyle söylüyorum; Kayseri’deki 10 arkadaşımız eğer kol kola girerlerse, Kayseri meselesi olduğunda evet hep beraber olalım derlerse, muhalif kanatlar olduğu halde Kayseri’yi kötülemekten vazgeçerlerse evet 10 milletvekiliyiz ben 11.’siyim demeye devam edeceğim” dedi.



“Yeni formüllerle deprem bölgesinde konut teslimleri hızlanacak”

Deprem bölgesi için geliştirilen formüller ile konut teslimlerinin hızlanacağını söyleyen Balan Özhaseki, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Birçok sorun yaşadıktan sonra bir de deprem afetiyle karşı karşıya kaldık. Adına asrın afeti deniyor ama şunu herkes bilsin bu topraklarda kurduğumuz bin yıllık medeniyetin karşılaştığı en büyük afet olsa gerek. 11 tane ilimiz, 14 milyon insan bundan etkilenmiş. 100 kadar ilçemiz, bine yakın köyümüz ve dün aldım rakamları 680 bin konut yıkılmış. 170 bin de iş yeri, depo, ahır yıkılmış. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev ve iş yeri var. Bunların altyapısı da yapılacak. Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında. İnsanların bir kısmı çadırdalar, bir kısmı konteyner kentteler. Oradan da haliyle bir an önce çıkmak istiyorlar. Evlerimizi yapın verin diyorlar. Bunlar için değişik formüller var. O formülleri geliştiriyoruz zaten. İnşallah söz verdiğimiz gibi 300 binden fazla konutu bir yıl içinde, ondan sonraki 1 buçuk 2 yıla kalmadan da bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız. Benim bulduğum yeni formüller de var. Çarşamba günü kabine toplantımız var, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Eğer arkadaşlarımız da uygun görürlerse o formüller devreye girdiğinde çok daha kısa süre içerisinde inşallah bütün hak sahiplerinin haklarını vermiş olacağız ve helalleşmiş olacağız.”



Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Bugün hepimiz çok mutluyuz, hepimiz gururluyuz. Çünkü şehrimizin medarı iftiharı Sayın Bakanımızı baba ocağında ilk gelişi ile ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şehre atanalı bir yıl oldu. Bu şehrin her yerinde sizin eserlerinizi görmek, her sokağında sizin yaptığınız çalışmaları görmek, Erciyes’ten en uzak ilçesine kadar izlerinizi görmek bizleri hep mutlu etti. Sizin himayelerinizde bu şehirde daha çok büyük hizmetler yapacağımızı söylüyor herkese saygılar sunuyorum” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı ve çok değerli Çevre Şehircilik Bakanımızın bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum ve başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı’nı hazırlayacak olan anlayış içerisinde hep beraber çalışmaları yapacağımızı paylaşıyorum. Tekrar teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır tarafından Bakan Özhaseki’ye hediye verilirken, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin tarafından isminin yazılı olduğu 38 numaralı Kayserispor forması hediye edildi.