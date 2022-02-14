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Aktüel Bakan Özer, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'i kabul etti
Aktüel

Bakan Özer, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'i kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'i kabul ederek iki ülke arasındaki eğitim iş birliği konusunda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 18:14:00 -
Bakan Özer, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'i kabul etti

YENİ AKİT  ANKARA

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes'i kabulünde Venezuela Gençlik ve Çocuk Orkestrası ‘El Sistema’nın tanıtımı ve iki ülke arasındaki eğitim iş birliğine dair konular ele alındı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “1975 yılında kurulan El Sistema'nın son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında ülkeye yaptığı ziyaretinde güzel bir konser verdiğini belirten Bakan Özer, Venezuela ile ikili ilişkilere büyük önem verildiğini ve ülkenin Türkiye'nin Latin Amerika'daki önemli ortaklarından biri olarak görüldüğünü ifade etti. Özer, Venezuela ile eğitim ve kültür alanlarında iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirtti. Kendisini kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Reyes de Bakan Özer'e teşekkür etti.” ifadelerine yer aldı.

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