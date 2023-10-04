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Ekonomi Bakan Ömer Bolat açıkladı Türkiye’den Cumhuriyet tarihinin rekoru
Ekonomi

Bakan Ömer Bolat açıkladı Türkiye’den Cumhuriyet tarihinin rekoru

Yeniakit Publisher
2023-10-04 11:39:00 - 2023-10-04 11:40:51
Bakan Ömer Bolat açıkladı Türkiye’den Cumhuriyet tarihinin rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat açıklamasında, Eylül ayında ihracatın yüzde 0,3'lük artışla 22 milyon 670 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Eylül ayında, ihracatımız yüzde 0,3 lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşmış olduk. Temmuz ve Ağustos ayında da bu rakam en yüksek rakamdı” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bursa'da yoğun toplantılar gerçekleştiriyoruz. Sorulara çözüm ve cevaplar buluyoruz. 2023 yılı dünya ekonomisi için durgun seyir gösteriyor. Küresel ticaret anlamında da durgunluk var. Gelişmiş ülkelerde gerileme söz konusu. Ağır bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Büyüme, dış ticaret anlamında olumsuz etkilerini yaşadık, bunlara rağmen makro ekonomik göstergelerimiz ve ihracat performansımız ekonomimizdeki dayanıklılığı göstermektedir.

Eylül ayında ihracatımız yüzde 0,3'lük artışla 22 milyon 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaştık. Temmuz ayında ihracatımız en yüksek rakamıydı, Ağustos'ta da öyle oldu. Bu önemli bir başarı, konjonktüre rağmen, olumsuz etkilere rağmen bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ocak-Eylül döneminde 187 milyar 464 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 ayda ihracatımız %0,40 artarak 253 milyar 534 milyon dolara yükseldi.


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CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Eylül ayında ihracatımız yüzde 0,3'lük artışla 22 milyon 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaştık. Temmuz ayında ihracatımız en yüksek rakamıydı, Ağustos'ta da öyle oldu. İhracatımız üç aydır sürekli yükselen bir seyir gösteriyor. Bu önemli bir başarı, konjonktüre rağmen, olumsuz etkilere rağmen bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ocak-Eylül döneminde 187 milyar 464 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 ayda ihracatımız %0,40 artarak 253 milyar 534 milyon dolara yükseldi.

Eylül'de ithalatın ihracatı karşılama oranı %82'ye yükseldi. Enerji ithalatımız bu yıl aylık ortalamada 5,2 milyar dolar oldu. İthalatımızda düşüş eğilimi devam ediyor. İthalat Eylül'de 27 milyar 658 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığımız 5 milyar dolara geriledi. Cari işlemlerde denge ya da fazla görme ihtimalimiz var. Dış ticarette olumlu bir ivme var. 

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