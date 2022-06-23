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Ekonomi Bakan Nureddin Nebati'den dolar kuru açıklaması
Ekonomi

Bakan Nureddin Nebati'den dolar kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dolar kurunun yakın zamanda düşeceğini söyledi. Nebati, "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 12:52:00 -
Bakan Nureddin Nebati'den dolar kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika döviz kuru açıklaması geldi. Bakan Nebati 'Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz.' dedi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz kuru ve enflasyon açıklaması geldi. Bakan Nebati, enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngördüğünü bildirdi. Öte yandan enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçtiğini de belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz.

Ülkemizde üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel, bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam etmektedir.

Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz.

2022 yılının ikinci çeyreği ve sonrasına ilişkin öncü göstergeler ılımlı bir iç talebe ve güçlü bir ihracata işaret etmektedir.

90’lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Gelire Endeksli Senetlerin ihracını duyurduk, talepleri topladık. Talepler çok olumlu oldu.

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Yorumlar

Akıl.

Tek adam sistemi böyle bir şey işte mb dolar kurunu yıl sonu olarak 18.70 yaptıya nereye düşüyor bakanın haberi yok......

yiğit

yahu belimizi kıran ekonomimizi berbat eden bu doları insanların kullanımına yasak getirin,sadece yatırımlarda kullanılsın.neden hala doları yasaklanmıyor 1980 yıllarında dolarda mark kullanımı da yasaktı.
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