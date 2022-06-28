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Ekonomi Bakan Nureddin Nebati yeni rekoru duyurdu
Ekonomi

Bakan Nureddin Nebati yeni rekoru duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 18:58:00 -
Bakan Nureddin Nebati yeni rekoru duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı Mayıs ayında ihracatın yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Bakan Nebati yaptığı açıklamada "2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kendi doğalgazımızı inşallah hanelere ulaştıracağız. Bundan sonra da enerji kaynaklı fiyat artışlarına karşı daha korunaklı hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hazırladığımız Ek Bütçe ile genel bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 81 milyar lira ilave gelir öngörüyoruz" diyen Bakan Nebati, "Bu ilave gelirin 927,7 milyar lirası vergi gelirlerinden, 152,9 milyar lirası vergi dışı gelirlerden oluşmaktadır" şeklinde konuştu.

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