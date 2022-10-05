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Aktüel Bakan Nureddin Nebati duyurdu: İmzalar atıldı
Aktüel

Bakan Nureddin Nebati duyurdu: İmzalar atıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izninin geçen hafta imzalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 22:15:00 -
Bakan Nureddin Nebati duyurdu: İmzalar atıldı

 

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir-Göztepe Metrosu için kredi buldukları ancak Hazine ve Maliye Bakanlığının bunu aylardır imzalamadığı iddiaları üzerine Bakan Nureddin Nebati açıklama yaptı.

Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı.” açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati, İmamoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımda vatandaşların faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyeceklerini vurgulayarak "Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız" ifadesini kullandı.

 

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