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Ekonomi Bakan Nureddin Nebati Banka ADS sistemini açıkladı
Ekonomi

Bakan Nureddin Nebati Banka ADS sistemini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati resmi sosyal medya hesabından “Banka ADS Nedir” sistemini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 15:24:00 -
Bakan Nureddin Nebati Banka ADS sistemini açıkladı

 YENİ AKİT / ANKARA 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati resmi sosyal medya hesabından “Banka ADS Nedir”  paylaşımıyla sistemini açıkladı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Vatandaşların fiziki altın birikimlerini, sisteme dahil banka şubeleri ve banka anlaşmalı kuyumcular üzerinden, banka hesabına kolayca ve güvenle aktarmasını sağlayan bir sistemdir. Bankacılık uygulama mevzuatı çerçevesinde, hesabınızdaki altınları Altın Borsasına üye bankalardaki hesaplarınıza altın olarak transfer edebilirsiniz. Hesabınızdaki altınlarınızı başka yatırım araçlarına çevirebilirsiniz. Altın hesabınızı teminat göstererek, mevzuatın izin verdiği ölçüde bankalardan kredi kullanabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

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