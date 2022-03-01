Bakan Nureddin Nebati Banka ADS sistemini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati resmi sosyal medya hesabından “Banka ADS Nedir” sistemini açıkladı.
YENİ AKİT / ANKARA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati resmi sosyal medya hesabından “Banka ADS Nedir” paylaşımıyla sistemini açıkladı.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Vatandaşların fiziki altın birikimlerini, sisteme dahil banka şubeleri ve banka anlaşmalı kuyumcular üzerinden, banka hesabına kolayca ve güvenle aktarmasını sağlayan bir sistemdir. Bankacılık uygulama mevzuatı çerçevesinde, hesabınızdaki altınları Altın Borsasına üye bankalardaki hesaplarınıza altın olarak transfer edebilirsiniz. Hesabınızdaki altınlarınızı başka yatırım araçlarına çevirebilirsiniz. Altın hesabınızı teminat göstererek, mevzuatın izin verdiği ölçüde bankalardan kredi kullanabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.