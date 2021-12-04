Bakan Nebati'yi 'eğitimi yok' diye hedef aldılar! Doktora tezi bile çıkınca 'Cumhuriyet'i eleştirmiş' dediler

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Affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden ayrılmasından sonra bakanlık koltuğuna oturan Nureddin Nebati, muhalefet tarafından hedef alınmaya devam ediyor.

Önce 'eğitimi yok' dediler!

Bakan Nebati, ilk olarak "Eğitimi yok." denilerek hedef alındı. Doktorasını bile yaptığı ortaya çıkınca da, "Tezinde Cumhuriyet'i eleştirmiş." sözleri ile yeniden hedef gösterildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "AK Parti Teşkilatlarının Demokratik Değerlere Bakışı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Milli Görüş’ten Muhafazakâr Demokrasiye" adlı doktora tezinde, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından İslam’ın gericilikle özdeşleştirildiğini söyleyerek, Kemalizmin ithal edildiğine dikkat çekmişti.

Bakan Nebati'nin Doktora tezindeki ilgili kısım: "Kemalizm, aydınlanma düşüncesinin yarattığı değerlerin, bu değerlere yabancı bir coğrafyada tesis edilmesine dayanır. Özgün bir paradigma değildir, ithal edilmiştir."



