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Siyaset Bakan Nebati'yi 'eğitimi yok' diye hedef aldılar! Doktora tezi bile çıkınca 'Cumhuriyet'i eleştirmiş' dediler
Siyaset

Bakan Nebati'yi 'eğitimi yok' diye hedef aldılar! Doktora tezi bile çıkınca 'Cumhuriyet'i eleştirmiş' dediler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi "eğitimi yok" diye hedef alan muhalefet, Bakan Nebati'nin doktora tezinin ortaya çıkmasından sonra bu sefer de "Tezinde Cumhuriyet'i eleştirmiş." gerekçesi ile hedef gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 19:11:00 - 2021-12-04 19:19:58
Bakan Nebati'yi 'eğitimi yok' diye hedef aldılar! Doktora tezi bile çıkınca 'Cumhuriyet'i eleştirmiş' dediler

 Yeniakit.com.tr 

Affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden ayrılmasından sonra bakanlık koltuğuna oturan Nureddin Nebati, muhalefet tarafından hedef alınmaya devam ediyor.

Önce 'eğitimi yok' dediler!

Bakan Nebati, ilk olarak "Eğitimi yok." denilerek hedef alındı. Doktorasını bile yaptığı ortaya çıkınca da, "Tezinde Cumhuriyet'i eleştirmiş." sözleri ile yeniden hedef gösterildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "AK Parti Teşkilatlarının Demokratik Değerlere Bakışı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Milli Görüş’ten Muhafazakâr Demokrasiye" adlı doktora tezinde, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından İslam’ın gericilikle özdeşleştirildiğini söyleyerek, Kemalizmin ithal edildiğine dikkat çekmişti.

Bakan Nebati'nin Doktora tezindeki ilgili kısım: "Kemalizm, aydınlanma düşüncesinin yarattığı değerlerin, bu değerlere yabancı bir coğrafyada tesis edilmesine dayanır. Özgün bir paradigma değildir, ithal edilmiştir."


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