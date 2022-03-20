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Siyaset Bakan Nebati'ye baba ocağında yoğun ilgi! Davul zurnayla karşıladılar
Siyaset

Bakan Nebati'ye baba ocağında yoğun ilgi! Davul zurnayla karşıladılar

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingin ardından baba ocağına giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, davul zurnayla karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 19:05:00 - 2022-03-20 19:23:08

Memleketi Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingin ardından baba ocağına giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla karşılandı.

Memleketi Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı miting konuşmasının ardından babaevini ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada davul-zurna eşliğinde halaylarla karşılandı.

Esnafın sorunlarını dinledi

Aile üyeleri ve yakınlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Bakan Nebati, daha sonra esnafı ziyareti ederek, sorunlarını dinledi. Bakan Nebati, Viranşehir Belediyesi ile yapımı devam eden cami ve Kur’an kursu ziyaretleriyle temaslarını sürdürüyor.

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