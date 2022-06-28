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Ekonomi Bakan Nebati'den net mesaj: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
Ekonomi

Bakan Nebati'den net mesaj: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati alınan son kararlara ilişkin “Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 16:26:00 -
Bakan Nebati'den net mesaj: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan türev işlem, konut kredileri ve nakit döviz pozisyonu yüksek şirketlere TL kredi sınırlandırılması gibi kararların geçici olduğunu söyledi.

Son atılan adımları Bloomberg'e değerlendiren Nebati, “Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar.” dedi.

BDDK’nin son kararı sonrasında şirketlerin kur korumalı mevduata yönelebilecekleri, ya da ellerindeki dövizle ithalata ağırlık verip dış ticaret açığını artıracakları eleştirilerini de yanıtlayan Nebati, "Firma sayısından ve belirlenen rakamdan ziyade etkisi ve verdiği mesaj önemli. Biz, piyasada ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındayız ve diyoruz ki, paraları alıp gidip bu parayla döviz alma” diye konuştu.

Nebati, uygulamanın süresiyle ilgili hedefleri konusunda da “Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz” dedi.

"Hepsi boş dedikodu"

Bakan Nebati, enflasyona endeksli tahvil konusunda şu an için yeni bir adım planlamadıklarını ifade etti.

Son dönemde kendisinin de dahil edildiği kabine revizyonu iddiaları ve ekonomi yönetiminde fikir ayrılıkları yaşandığı iddialarının gerçek dışı olduğunu söyleyen Nebati, “Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm, hepsi boş dedikodu” dedi ve Erdoğan başkanlığında ekonomide eşgüdüm içinde adımlar attıklarını kaydetti.

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Yorumlar

ahmet

yapılan yanlışlarla ,doları güçlendiriyorsunuz sonra millete,senin dolarla işin yok dolar alma diyorsun,pekiyi eriyen paramızı neyle koruyacağız,birazda suçu kendinizde arayın...

melekooo

Hayatımda gördüğüm en zeki maliye bakanı.
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