  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Nebati’den kritik faiz açıklaması!
Ekonomi

Bakan Nebati’den kritik faiz açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-05-10 10:51:00 -
Bakan Nebati’den kritik faiz açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Bakan Nebati, "Faiz artırımı söz konusu değil, bu çok net değil" dedi.

Bakan Nebati'nin Habertürk'teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Toplumun tüm kesimleri için kabul edilebilir araca dönüştü. Dövize olan talep azalırken, oynaklık azaldı. Geçici olarak görüyoruz. Türkiye gibi ülkelerde altın, döviz yastık altına itilen bir davranış türü. Biz tutumu değiştirdik. Elinde Tük parası varken gidip bankaya veya katılım finansa yatırdı. Geçici olarak getirdik, yastık altına gidecek olan para sisteme girdi.

Bundan sonra yıl sonunu hedefliyorduk, seçimi, ABD’deki olayları düşündüğümüzde kademeli olarak ve zaman yayılmasında bir zemin oluştu.

Dövize gitmeyi engelledik, Türk lirasına olan güveni artıracak bir dünyanın oluşturulması. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde dövize olan talep azalacaktır. Kur korumalı mevduat çağın buluşu oldu. 2.2 milyar liralık ödenen bir rakam var. Sayın cumhurbaşkanımız faiz artırımına karşı, faiz artırımı olmayacak, bekleyen isteyen yok.

Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması! Çok net konuştu
Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması! Çok net konuştu

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması! Çok net konuştu

Korku dolu anlar! Bakan Nebati'nin de bulunduğu konserde yangın
Korku dolu anlar! Bakan Nebati'nin de bulunduğu konserde yangın

Gündem

Korku dolu anlar! Bakan Nebati'nin de bulunduğu konserde yangın

KK'nın 300 milyar dolar vaadine Bakan Nureddin Nebati'den cevap
KK'nın 300 milyar dolar vaadine Bakan Nureddin Nebati'den cevap

Siyaset

KK'nın 300 milyar dolar vaadine Bakan Nureddin Nebati'den cevap

Enflasyon ne zaman tek haneye düşer? Bakan Nebati açıkladı
Enflasyon ne zaman tek haneye düşer? Bakan Nebati açıkladı

Ekonomi

Enflasyon ne zaman tek haneye düşer? Bakan Nebati açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23