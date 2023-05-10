Bakan Nebati’den kritik faiz açıklaması!

Bakan Nebati'nin Habertürk'teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Toplumun tüm kesimleri için kabul edilebilir araca dönüştü. Dövize olan talep azalırken, oynaklık azaldı. Geçici olarak görüyoruz. Türkiye gibi ülkelerde altın, döviz yastık altına itilen bir davranış türü. Biz tutumu değiştirdik. Elinde Tük parası varken gidip bankaya veya katılım finansa yatırdı. Geçici olarak getirdik, yastık altına gidecek olan para sisteme girdi.

Bundan sonra yıl sonunu hedefliyorduk, seçimi, ABD’deki olayları düşündüğümüzde kademeli olarak ve zaman yayılmasında bir zemin oluştu.

Dövize gitmeyi engelledik, Türk lirasına olan güveni artıracak bir dünyanın oluşturulması. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde dövize olan talep azalacaktır. Kur korumalı mevduat çağın buluşu oldu. 2.2 milyar liralık ödenen bir rakam var. Sayın cumhurbaşkanımız faiz artırımına karşı, faiz artırımı olmayacak, bekleyen isteyen yok.