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Gündem Bakan Nebati'den, Gülşen açıklaması
Gündem

Bakan Nebati'den, Gülşen açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İmam hatiplerde okuyanları hedef alan şarkıcı Gülşen'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 02:05:00 -
Bakan Nebati'den, Gülşen açıklaması

Nebati, Twitter hesabından, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmam hatip liselerinin milli ve manevi değerlerle donanmış, ahlaki olgunluk sahibi nesiller yetiştiren güzide kurumlardan olduğunu vurgulayan Nebati, "İmam hatip liselerimizde okuyan gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum, asla kabul edilemez buluyorum. Sanatçılarımız, bizi sanatsal yönden olduğu kadar ahlaki bakımdan da yükseltmeyi hedeflemelidir. Unutulmamalıdır ki 'Güzel, gerçeğin peşinden koşmayanlardan kendini gizler." değerlendirmesinde bulundu.

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