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Ekonomi Bakan Nebati'den flaş enflasyon açıklaması!
Ekonomi

Bakan Nebati'den flaş enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonla ilgili açıklama yaptı. Nebati, "Tek problemimiz enflasyon. İki aydır süren düşüş eğilimi devam edecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 12:49:00 -
Bakan Nebati'den flaş enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da düzenlenen Futures-Trends Zirvesi'nde konuştu.

Enflasyonla ilgili mesaj veren Bakan Nebati, "Tek problemimiz var, enflasyon. O da son iki aydır düşüş eğiliminde, ve bu düşüş eğilimi devam edecektir." dedi.

Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Küresel emtia ve enerji fiyatlarında normalleşme başladı, kurlardaki volatilite azaldı, üretici fiyatlarının

tüketici enflasyonu üzerindeki artırıcı etkisi azaldı, beklentilerde iyileşme başladı. Ayrıca iş dünyamız da enflasyonla mücadelemize fiyat sabitleme kararlarıyla destek oluyor."
Nebati, konuşmasında Türkiye'nin ödeme sistemi TROY'un yurtiçi ve yurtdışında yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaları yoğunlaştırdıklarını kaydetti.

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