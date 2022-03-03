Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

TÜİK, Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı. Rakamları değerlendiren Bakan Nebati, "Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz" dedi.



TÜİK, Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı.

Dolar güne 14.05 liradan başlarken beklentilerin üzerinde gelen şubat ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 14.13 liranın üzerini gördü

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %22,24 ile eğitim, %26,87 ile giyim ve ayakkabı ve %32,86 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %75,75 ile ulaştırma, %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Şubat ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,30 ile giyim ve ayakkabı, %0,44 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,49 ile konut oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,00 ile ev eşyası, %6,39 ile sağlık oldu.

Bakandan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından enflasyona dair açıklamalarda bulundu. Enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğunu belirten Bakan Nebati, "Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz." dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

Salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma neticesinde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğuna birlikte şahit oluyoruz.

Bu süreçte ülkemizde de özellikle enerji ve diğer Emtia fiyatları kaynaklı baskıların etkili olduğunu ve Şubat ayında yıllık TÜFE’nin yüzde 54,44’e, ÜFE’nin ise yüzde 105,01’e ulaştığını görüyoruz.

Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiğimizi yakın zamanda gıda ürünlerinde ve elektrikte yaptığımız KDV indirimleri ile gösterdik.

Ayrıca, diğer Bakanlıklarımız ile iş birliği içerisinde Fahiş Fiyat uygulayan işletmelerin denetlenmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz.

2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.