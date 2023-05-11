Bakan Nebati: Soğan ellerinde patladı, şimdi borsayı manipüle ediyorlar

Anadolu Yayıncılar tarafından hazırlanan ve Anadolu Medyası tarafından ortak yayınlanan Anadolu Soruyor programının konuğu Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati oldu.

Nebati Türkiye’nin makro ekonomik göstergelerin döviz kurlarının ralli yapacak şekilde hareket etmesine sebep verecek bir yapıda olmadığının altını çizdi.

"Soğan ellerinde patladı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun borsa ile ilgili yaptığı açıklamalara şu şekilde cevap verdi:

Önünde Prof. unvanı olanların bu ülkeye zarar vermek uğruna sırf iktidarı indirmek için yaptıkları bir operasyon. Bu operasyonun kurbanı olmayın. Olan hep ufak Anadolu'daki yatırımcılarımıza oluyor. Döviz kurlarında oynaklık yok istikrarlı bir gidiş var bu gidişte Türkiye'nin makro ekonomik göstergeleri ile tam uyumlu şu anda. Soğan ellerinde patladı. Şimdi soğanla kampanya başlatırsan bir tarafta bir ay gibi kısa süre içinde doğalgazı Karadeniz'den karaya ulaştırıp konut kullanıcılarına bedava gaz dağıtıyorsan, diğer taraftan Gabar’da petrolü buluyorsan İHA’lar, SİHA’lar yanında, Kaan helikopterler ATAKLAR, Altay Tankı, TCG Anadolu gibi devasa işleri gerçekleştiriyorsan İstanbul Finans merkezini 65 milyar TL gibi bir rakama kurup devasa işleri gerçekleştiriyorsan 10 yıl içerisinde küresel bir güç Merkez olması yolunda adımlar atıyorsan, devasa altyapı yatırımlarını bitirip köprülerden bölünmüş yollara tamamını yapıp şimdi hızlı tren seviyesinde yatırımlar yapıyorsan ve karşıda sadece ekonomi politikalarını soğana dayandıran bir de sağına soluna dizip bunlar dünyanın en iyi ekonomistleri deyip sorduğunuz sorulara da bir türlü cevap vermeyen faizi arttıracak mısınız ? İMF ile görüşecek misiniz gibi sorulara da cevap veremeyen bu ekip, soğanla politika üreteceğini soğanla seçmenden oy alacağını tahmin edip Türkiye'yi tanımadığını tescilliyor. Şimdi soğan ellerinde patlayınca 30 lira soğan ne oldu 5 lira oldu soğan niye soğanı konuşmuyorsun?

Yeni bir şey bulmaları gerekiyordu Borsa İstanbul dediler. Şimdi Borsa'ya her gün artarak borsanın derinleşmesini sağlayacak yatırımcı geliyor, onlarca küçük yatırımcı buraya gidiyor, biz almış olduğumuz tedbirlerle de son SPK'daki değişiklikle de artık halk arzlarının tamamının yakınına doğrudan borsa da bireysel yatırımcılara açtık. Dolayısıyla bireysel yatırımcıların gelip girdiği böylesi bir alanda zaman zaman seçim öncesi gayet normal bir miktar geri çekilişler. ikincisi orası kumar yeri değil, ilk günden beri tavsiye ediyoruz borsamızı güçlü hale getirebilmek için borsaya gidin ve borsada küçük yatırımcılara da tavsiyede burayı bir kumar aracı ya da günlük kar olarak değil mutlak surette finansal okur yazarlığı danışmanlarınızla bu işe girin ve avlanmayın şeklinde ifadelerimiz var.

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Borsada üç beşlik artış veya azalışın seçimlere giderken “Hesap Soracağım” demeniz kadar yalan dolan bir şey olamaz, neyin hesabını kimden soracaksın? O zaman millet ittifakına ve Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum Londra'da da borsa düşüyor git oradan da hesap sor.. Serbest piyasada bu tür sorulan sorular tamamen spekülatiftir, ellerinde ekonomi ile ilgili toplumu ikna edecek bir veri yok.

Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız diyorlar biz kaldıralı 2 yıl oldu neredeyse.. bu tür şeylerle insanlarımızın manipüle ediyorlar. Seçim böyle kazanılmaz seçim iş yaparak kazanılır.