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Ekonomi Bakan Nebati: KDV indirimine ek cesur adımlar atılacak
Ekonomi

Bakan Nebati: KDV indirimine ek cesur adımlar atılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 14:56:00 -
Bakan Nebati: KDV indirimine ek cesur adımlar atılacak

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, et, yumurta firmalarının temsilcilerle bir araya geldi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık.

Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

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Yorumlar

h.y

ipe un sermek gibi. boşa çırpınışlar
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