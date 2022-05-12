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Ekonomi Bakan Nebati: Fiyatların sebepsizce artışına...
Ekonomi

Bakan Nebati: Fiyatların sebepsizce artışına...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin şekilde devreye alarak enflasyonla mücadeleden asla taviz vermeyeceklerini belirterek, 'Tüm küresel olumsuzluklara rağmen, toplumumuzun her kesimini korumak için firmalarımız ile eşgüdüm içerisinde olmaya devam edeceğiz.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 23:49:00 -
Bakan Nebati: Fiyatların sebepsizce artışına...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin şekilde devreye alarak enflasyonla mücadeleden asla taviz vermeyeceklerini belirterek, 'Tüm küresel olumsuzluklara rağmen, toplumumuzun her kesimini korumak için firmalarımız ile eşgüdüm içerisinde olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sektör bazlı görüşmelere devam ettiklerini, hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile çimento, seramik ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek, verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tüm paydaşlarla tam uyum içinde koordineli bir şekilde hareket ederek, enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her platformda ifade ettiğimiz gibi fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç halinde farklı enstrümanları etkin bir şekilde devreye alarak enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen, toplumumuzun her kesimini korumak için firmalarımız ile eşgüdüm içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ekonomik istikrarımızı daim kılmak ve milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız."

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Yorumlar

Engi

Sadece kp uşma var icraat tok

Bozok

Masalı bırak ne yapacaksan yap. Takipteyiz olmuyor. Uzun süreli kapatma cezası yoksa boş konuşup durursunuz. Tiçret bakanı herhalde madivlerde tatilde.
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