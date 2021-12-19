Bakan Nebati faiz tartışmalarına noktayı koydu! O devir kapandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin banka müdürleriyle yaptığı toplantıda, "Faiz artırımı tartışmaya kapalı. Bunun dışındaki önerilerinizi dinlemeye hazırım" diyerek faiz konusundaki kararlılığını sürdürdüğü öğrenildi.

Ekonomideki bağımsızlık mücadelesini sürdüren Türkiye faiz indirme adımları atıyor. ‘Faiz sebep, enflasyon neticedir’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düşük faiz kararlılığı, faiz lobilerini kudurturken Bakan Nebati de faiz konusundaki açıklamalarını yineliyor.

TL'nin değer kazanımana yönelik mekanizma

Bloomberg HT'nin haberine göre TL'nin değer kazanımına yönelik olarak bir mekanizma açıklanacağı, kamu bankaları ile ekonomi yönetimi aracılığıyla uygulanacak bu mekanizmaya, özel sektörün de davet edildiği vurgulandı.

Bakan Nebati'den faiz kararlılığı

Bakan Nebati'nin toplantıya başlanırken "Faiz artırımının tartışmaya kapalı olduğu" yönünde vurgu yaptığı, bunun dışındaki sürecin yönetimi için tüm önerileri dinlemeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.

Banka genel müdürlerinin ise durumdan duydukları kaygıyı dile getirdiği, sistemin zorlanabileceği alanlar konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Nebati: Yüksek faiz, düşük kur sisteminden kaynaklanıyor

Bakan Nebati'nin ise "Ne yaptığımızı biliyoruz. Bu konuda yeterince deneyim ve tecrübemiz var. Ekonominin sorunları 2010 yılından itibaren uygulanan yüksek faiz, düşük kur sisteminden kaynaklanıyor. Çok daha güçlü bir ekonomiyi bu sistem içinde kurgulayacağız" dediği öğrenildi.