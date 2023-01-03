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Ekonomi Bakan Nebati duyurdu! Düşük enflasyon trendine girdik
Ekonomi

Bakan Nebati duyurdu! Düşük enflasyon trendine girdik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklanan enflasyon rakamlarının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Enflasyonun düşüş trendine girdiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 11:26:00 -
Bakan Nebati duyurdu! Düşük enflasyon trendine girdik

'Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik' diyen Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27’ye gerilemiştir.

Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz.

Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde -0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE’nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72’ye gerilediğini görüyoruz.

Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimiz (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktık.

Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle, vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir.

 

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Yorumlar

Okur

Bir de bizim gördüklerimizi görseniz çarşıda, pazarda, markette düşmüştü yoksa çıkmış mı Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yalandan kim ölmüş

KEMALİST

BİR KERE EFLASYON 2001'DEN 2010 LARA KADAR TEK HANELİ MESELA BUNA EN İYİ ÖRNEK 1 MİLYONCU DÜKKANLARIDIR.1 TL CİLER NE ALIRSAN 1 TL SON RA BUNLAR OLDU 3,5 100 TL Cİ OLDULAR...ŞİMDİ JAPON'A FALAN DÖNDÜLER ÇİN MENŞEİLİLER ..İŞTE ÜLKENİN DRAMI EFLASYON BİTMEZ BAKIN BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMLARINA BÜYÜK BİR DARBE İNDİ AKP EN BAŞTA GÖÇ DAVASINA SONRA BU SEBEPLER EMEKLİNİN3/2 VERMEZ OY FALAN...
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