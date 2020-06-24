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Teknoloji

Bakan müthiş gelişmeyi Türkiye ile paylaştı! Yerle bir edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Türkiye'yi heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Varank, delici teknolojisine sahip canlı mühimmat SARB-83'ün test işleminin başarılı sonuçlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 15:38:00 - 2020-06-24 15:40:45

Bakan Mustafa Varank konuyla ilgili paylaştığı mesajında "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!" ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti! Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün." açıklamasında bulundu.

Tübitak SARB-83 1000 lb delici bomba

SARB-83, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen, Harp Başlığı (ADHB) teknolojisine sahip, beton delici bir mühimmattır. SARB-83’ün dış geometrisi, güdüm kiti arayüzleri, kütle, kütle merkezi ve eylemsizlik özellikleri 1000 lb (415 kg) ağırlığındaki MK-83 Genel Maksat Bombası (GMB) ile benzerdir.

Ön delici harp başlığı özelliği ile termobarik patlayıcılarla kullanılabilecek yeni nesil mühimmatlardan olan SARB-83, Mağaralar, uçak pistleri, hangarlar, sığınaklar, barajlar gibi öncelikli hedeflere yönelik geliştirilmiştir.

SARB-83, 1,8 metrelik betonu delerek, içeridekileri imha edebilecek yeteneğe sahip bir uçak mühimmatıdır.

SARB-83 özellikleri

- Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği

- Ön Delici tasarımında kullanılan önceden şekillendirilmiş parçacıklar ile ikincil hedeflere karşı yüksek etkinlik

- Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliği

- MK-83 GMB ile uyumlu tüm güdüm kitleri ile kullanılabilme potansiyeli

- MK-83 GMB taşıyabilen tüm uçaklardan atılabilme potansiyeli

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