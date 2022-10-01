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Teknoloji Bakan Mustafa Varank'tan heyecanlandıran paylaşım
Teknoloji

Bakan Mustafa Varank'tan heyecanlandıran paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 11:52:00 -
Bakan Mustafa Varank'tan heyecanlandıran paylaşım

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu için çalışmalar devam ediyor.

Twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulunan yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu odadan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu çıkacak! Adaylarımız, düşük atmosfer basıncı maruziyetine hazırlık için 25 BİN FEET irtifa basıncında testlere tabi tutuldu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ülkemizi temsil edecek milli kahramanımızın zorlu seçim süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

 

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