Bakan Mustafa Varank'tan çok sert cevap: Bunların vizyonu bu kadar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, kamu-özel sektör ortaklığında, 5 yıl önce kurulan ASELSAN Sivas'ın optik bileşenler ve elektro-optik cihazlarda seri üretim yapabilen lider bir firma haline geldiğine dikkati çekti.

Girişimci olmanın, üretim yapmanın ve istihdam oluşturmanın önemini vurgulayan Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyulan "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını anlattı.

Varank, "Türk mühendislerin yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği yüksek-teknolojili ürünlerin merkezi olan bir Türkiye" konumuna gelmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"ASELSAN Sivas, bu hedef doğrultusunda attığı adımlarla savunma sanayi ekosistemimize 100 milyon dolarlık bir katkı sağladı. Daha da önemlisi, kullandığı teknolojileri yerlileştirmek üzere birbirinden kıymetli Ar-Ge çalışmalarına imza attı. Kendi Ar-Ge merkezine ve tasarım ofisine sahip olan şirket, 5 yıl gibi kısa bir sürede güvenlik güçlerimize çok kritik ürünlerin teslimatını gerçekleştirdi.

40 bin gündüz görüş dürbünü, 25 bin gece görüş dürbünü, 30 bin refleks nişangah ve 2 bin keskin nişancı dürbünü bunlardan sadece bazıları. Yine 2 bin 500'ün üzerinde çok hassas sürekli odaklı termal kamera objektifi burada üretilebiliyor. Optik Litografi, Laser Optik ve Band Pass filtre gibi birçok kritik teknoloji burada geliştirildi. 300'ü aşkın hassas optik ürün ASELSAN Sivas'ta üretilebiliyor.”

"Uzay teleskobu merceğini ürettiğimizde nadir ülkelerden olacağız"

Üretilen ürün kalemlerinin tamamına yakınının belli miktarlarda ihraç edildiğini vurgulayan Varank, "Made In Türkiye" damgalı ürünlerin Sivas'ın merkezinden çıktığını ve dünyanın dört tarafında kullanıldığını anlattı.

Varank, elektro-optik cihaz ve mercek üretimi konusunda da Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırma noktasında kararlı olduklarına dikkati çekerek, bu sebeple burada kazanılacak mühendislik ve üretim kabiliyetlerinin çok değerli olduğunu dile getirdi.

Bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezinde Türk mühendislerinin katma değerli ve yenilikçi ürünleri geliştirdiğine işaret eden Varank, "Tabanca Refleks Nişangah ailesi, Zırhlı Araç Periskop ailesi ve Holografik Refleks Nişangah ürünleri, bu faaliyetler sonucunda seri üretim aşamasına geldi. Şimdi kritik bir ürünün çalışmasının burada yapılmasını şirketimizden talep ediyoruz. Uzay alanında kullanılacak teleskopların merceklerini de ASELSAN Sivas üretebilir. Bu görevi onlara vermiş olalım. Allah'ın izniyle onu da ürettiğimizde, bu ürünü üretebilen nadir ülkelerden biri olacağız" diye konuştu.

"Girişimcilerin her zaman yanındayız”

ASELSAN Sivas'ın yalnızca savunma sanayisine değil, Sivas ve çevresine de çok önemli katkılar sunduğunu söyleyen Varank, üretimde kullanılan ve daha önce farklı yerlerden temin edilen parçaların artık Sivas'ın yerel tedarikçilerinden alındığını belirtti.

Varank, böylelikle bölge sanayisinin geliştiğini ve sektörde yeni girişimlerin ortaya çıktığına işaret ederek, "ASELSAN Sivas için ufacık bir parçayı üreten, buradaki kabiliyeti ve tecrübeyi kullanabilen firmalarımız yarın çok daha kritik ürünlerin üretilmesinde önemli oyuncu haline gelebilecekler" değerlendirmesinde bulundu.

Birbirine öğreten, birbirinin elinden tutup kaldıran bir sanayi anlayışını istediklerine dikkati çeken Varank, bu kapsamda sürdürdükleri çalışmalardan bahsetti.

Varank, Türkiye sanayisinin gündeminin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve Ar-Ge olması doğrultusunda Bakanlık olarak ilgili ve bağlı kuruluşlarıyla işletmelerin yanında olduklarını vurguladı.

Bugüne kadar ASELSAN'a sadece Ar-Ge Merkezleri kapsamında sağlanan destek tutarının 3,5 milyar liraya yaklaştığının bilgisini veren Varank, "TÜBİTAK aracılığıyla, ASELSAN'ın 114 projesine 625 milyon lira kaynak aktardık. ASELSAN için 9 yılda 18 teşvik belgesi düzenledik, bunların 3'ünü ASELSAN Sivas için verdik" dedi.

Varank, teşvik belgelerinde "adresleme" olmadığına dikkati çekerek, başvuran, şartları sağlayan tüm girişimcilere belgelerin verildiğini, burada siyasi görüşe bakılmadığına işaret etti.

"Yüzde 100 yerli savunma sanayine ulaşmalıyız"

Savunma sanayisinde yerliliğin ve yüksek teknolojiye sahip olmanın önemine işaret eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözde adaletten bahsedenlerin, işlerine gelince bu kavramları nasıl yok saydıklarını, ambargo kartına nasıl sığındıklarını görüyoruz. Bu sebeple, biz kendi göbeğini kendisi kesebilen, güçlü bir ülke olmalıyız. Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini teminat altına alacak yüzde 100 yerli savunma sanayine ulaşmamız gerekiyor."

Varank, yerli sanayideki atılımları bir asırdır geciktiren "istemezük" zihniyetinin bugün hala canlı olduğuna dikkati çekerek, sözde profesör Naci Görür'ün açıklamalarına yönelik şöyle konuştu:

"Devrim arabası yolda kalsın diye dört gözle bekleyenler, aynı art niyeti bugün de Türkiye'nin Otomobili için gösteriyor. Nuri Killigil'i hor görenler, görmezden gelenler, bugün de Türk mühendislerini küçümsemeye, aşağılamaya kalkıyor. Geçtiğimiz gün 'Ufku ve vizyonu geniş gençlerimizle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacağız.' dedim. Adının önünde güya profesör ünvanı olan ve çürümüş zihniyetin temsilcisi olan birisi çıktı, kendince gençlerimizi aşağılamaya kalktı. 'Sizin insan kaynağınız iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzaksınız, altyapınız yetersiz, siz bu işi başaramazsınız.' dedi.

Şimdi ben kendisine sesleniyorum: O iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzak dediğin insan kaynağıyla, biz bugün bölgesinde savaşları bitiren insansız hava araçlarını geliştiriyor ve tüm dünyanın gündemine sokabiliyoruz. O yetersiz gördüğü altyapıyla, biz bugün yüzde 70 yerlilikle, 762 savunma sanayi projesi yürütüyoruz. Bunlar, bugün tüm dünyanın övmek zorunda kaldığı İHA ve SİHA'larımıza da 'motoru yerli mi' demişlerdi. Bugün ellerinde imkan olsa bu projeleri de durdururlar. Onlara kalsa, iktidar olduklarında gelirler ASELSAN Sivas'ın kapısına kilit vururlar, yerine heykel fabrikası açarlar. Bunların vizyonu bu kadar.”

Savunma sanayisi cirosunu 1 milyar dolardan 9 milyar dolara çıkarıp ihracatı da 10 kat arttırdıklarını dile getiren Varank, "Mesleği deprem uzmanlığı olan birileri çıkacak, bunca emeği, bunca mücadeleyi yok sayarak gençlerimizin özgüvenine kast edecek. Kimse kusura bakmasın, biz gençlerimizi sokakta bulmadık, böyle ideolojik yaklaşımlara sahip kişilere de gençlerimizin emeklerini, hayallerini yedirmeyiz" dedi.

"Gençlerimize güveniyoruz"

Varank, 2016'da 35 bin olan savunma sanayisinde çalışan sayısının bugün 80 bine ulaştığını vurgulayarak, gelecek yıllarda bunun daha da artacağını söyledi.

"O zaman bu aşağılamaları yapan zatlar Türkiye'nin Türk mühendis ve teknisyenlerinin başarılarını, söylediklerinden utanarak izleyecekler. Biz gençlerimize güveniyoruz, onlara inanıyoruz" diye konuşan Varank, gençlerden bu tür kışkırtmalarla morallerini bozmamalarını istedi ve gençlerin her zaman yanında olacaklarını bildirdi.

Etkinlikte, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ile ASELSAN Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Sivas Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İŞKUR İş Başı Eğitim Programı kapsamında imza töreni yapıldı. Daha sonra ASELSAN Sivas ile ESTAŞ arasında, Eklemeli İmalat Makinaları için Galvanometre Üretimi Ar-Ge Projesi'ne ilişkin protokol imzalandı.

Bakan Varank, etkinlik alanında bulunan alt yüklenici firmaların stantlarını da ziyaret etti.

Türkiye'nin uçan araba projesini hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde aklınca Türkiye'nin uçan araba projesini küçümsemeye kalkan Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden şunları söylemişti:

"Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor “Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak” diye. Dayanamayıp yazıyorum. AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru."