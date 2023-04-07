Bakan Mustafa Varank Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı

Türkiye'nin milli ve yerli otomobili Togg yollarda... Türkiye'nin yarım asırlık hayali gerçek olurken küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazları milli otomobilin teslimatları başladı.

İlk siparişi, hayalin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan vermişti.

Biri Anadolu diğeri Gemlik model iki araç, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirildi.

Togg kabine üyelerine teslim edildi

Tüm süreci yakından takip ederek Türkiye'nin milli otomobili için tüm imkanları seferber eden bir isim de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu.

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazları bugün itibari ile kabine üyelerine teslim edildi.

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Mustafa Varank'ın makam aracı Togg

Aracı teslim alan bir isim de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Togg’u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Sultanbeyli’de düzenlenen Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına katıldı.

Bakan Varank, açılış programı öncesinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binası önüne Türkiye’nin yerli otomobili Togg ile geldi. Sultanbeylili vatandaşların da Togg otomobiline ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar da otomobil önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Bakan Varank’tan Togg mesajı

Kendisine bir gazetecinin sorduğu "Sultanbeyli’ye neden Togg ile geldiniz?" sorusu üzerine Bakan Varank, “Sultanbeyli her şeyin en iyisine layık. Arabanın da en iyisine layık olduğu içi Togg ile geldik.” dedi.

Öte yandan Varank şu ifadeleri kullandı:

"Ben buradan 6’lı masaya sesleniyorum. Araç nerede diyordunuz araç yollarda. Bireysel olarak başvurdum ama bana çıkmadı. Bakanlıklara da birer tane verildi. Gördüğünüz şahsi aracım değil. Bakanlığın aracı ben daha önce de Toyota Hibrit aracı kullanıyordum."

"Tüm testlerden başarıyla geçti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen günlerde Togg hakkında yaptığı açıklamalarda, "Dünyaya açılamaz' dedikleri Togg, Avrupa Birliği Mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Öyle ki Türkiye’de ilk defa bir binek otomobil Araç Tip Onay Belgesi almaya hak kazandı. Onu da bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız, eliyle teslim etti." ifadelerini kullanmıştı.

"Bakan olarak hibrit araca biniyorum"

Bakan Varank yerli otomobil konusunda tüm desteklerini sürekli dile getiriyor.

Mustafa Varank, dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye'de ilk defa üretimi yapılacak yeni Toyota Corolla Hibrit modelini ilk makam aracı yapan Bakan olmuştu.

Varank konuya ilişkin "Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum, hiçbir sıkıntım yok.