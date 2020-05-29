Bakan Mustafa Varank duyurdu: TSE, ilk belgeyi verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." dedi.
İşte Bakan Varank'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir
Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi.
Üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz."