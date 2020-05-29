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Ekonomi

Bakan Mustafa Varank duyurdu: TSE, ilk belgeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:53:00 - 2020-05-29 10:57:54
Bakan Mustafa Varank duyurdu: TSE, ilk belgeyi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." dedi.

İşte Bakan Varank'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi.

Üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz."

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