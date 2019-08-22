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Bakan Mustafa Varank, Alman Bakan Altmaier İle Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier ile bir araya gelip görüşme gerçekleştirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:15
Bakan Mustafa Varank, Alman Bakan Altmaier İle Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile görüştü.

Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı için Berlin'de bulunan Bakan Varank, söz konusu görüşmede, önemli tarihi geçmişe sahip Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye taşınması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında önemli bir iletişim kanalı oluşturulduğunu belirten Varank, Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı'na ev sahipliği yaptıkları için Altmaier'e teşekkürlerini sundu. 

Varank, yapay zeka ve dijitalleşmenin gelecek dönemde üretimin ve sanayinin temel dinamiklerini oluşturacağına işaret ederek, iki ülkenin sanayi stratejilerini hazırlarken görüş alışverişinde bulunmalarının önem taşıdığını ifade etti..

Alman Bakan Altmaier de iki ülkenin ortaklaşa düzenlediği konferansa kapasitenin çok üzerinde bir başvuru olduğunu, konunun gerek akademi gerekse sanayi dünyasında büyük yankı bulduğunu ve konferansın iki ülke arasında yapay zeka ile dijitalleşme konularında önemli iş birliklerine zemin hazırlayacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:15
  1. Mustafa Varank
  2. Almanya

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