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Aktüel Bakan Murat Kurum'dan önemli çağrı
Aktüel

Bakan Murat Kurum'dan önemli çağrı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:19:00 - 2020-12-29 15:21:04

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı ve gürültü kirliliğinin önlenmesinde etkili olan gürültü bariyerlerinin işlevini anlatan videoya yer verdi.

Kurum, paylaşımda, "Gürültü bariyerleri araç gürültüsünü önlerken bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım. Gürültü kirliliğine birlikte dur diyelim." ifadelerini kullandı.

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