Bakan Murat Kurum'dan Haliç'teki rezalete ilişkin açıklama: İBB yardım isterse destek veririz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Haliç'teki koku ve görüntü kirliliği ile ilgili flaş bir açıklama geledi. Bakan Kurum, "Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor. Haliç'in hali içler acısı. İBB yardım isterse destek veririz." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Haliç'teki koku ve görüntü kirliliği ile ilgili flaş bir açıklama geldi.
Bakan Kurum, "Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor. Haliç'in hali içler acısı. İBB yardım isterse destek veririz." ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
CHP'li Nurettin Sözen'in İBB başkanlığı yaptığı dönemde Haliç'ten kötü kokular yükseliyordu.
Haliç'in çevresinde oturan vatandaşlar, evlerinde camlarını açamıyordu.
Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB başkanlığı görevine seçilmesinin ardından Haliç'te büyük bir değişim başladı.
Erdoğan'ın yaptığı başarılı çalışmalarla Haliç pislikten kurtarıldı.
Maviye kavuşmuştu
İBB'de AK Parti belediyeciliğinin devam ettiği dönemde Haliç'te insanlar yüzmeye başladı, hayvan çeşitliliği günden güne artmaya başladı.
CHP geldi, Haliç kara günlerine geri döndü
Masmavi bir görünüm kazanan Haliç, İBB'nin CHP yönetimine geçtiği dönemde eski günlerine dönmeye başladı.
Üstelik bu değişim 1 yıl gibi kısa bir sürede meydana geldi.
Haliç'te meydana gelen çirkin görüntüyle ilgili açıklama yapan İBB yönetimi, 3 hafta içinde Haliç'in eski haline döneceğini savundu.
Ancak Haliç çevresinde yürüyen vatandaşlar, pis kokular nedeniyle bunaldı.