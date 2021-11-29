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Gündem Bakan Murat Kurum'dan "fırtına" açıklaması
Gündem

Bakan Murat Kurum'dan "fırtına" açıklaması

İstanbul'da yaşanan kuvvetli fırtınaya ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerimiz sahada hazır durumda" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 18:50:00 -
Bakan Murat Kurum'dan "fırtına" açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerin sahada hazır durumda olduğunu bildirdi.

Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki fırtına nedeniyle İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, AFAD İl Müdürlüğü ve belediyelerimizle koordineli bir şekilde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerimiz sahada hazır durumda" ifadelerini kullandı.

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