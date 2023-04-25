Bakan Murat Kurum duyurdu: 1 yıl içinde tamamlanacak

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Murat Kurum, Beykoz'da "Kas-Der Açılışı ve Kastamonulular Buluşması" etkinliğine katıldı.

Kurdele keserek derneğin açılışını yapan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, derneğin hayırlı olmasını diledi.

Bu Ramazan Bayramı'nın en buruk geçirdikleri bayram olduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerde yitirdiğimiz 50 bin 400 canımızın acısı hala yüreğimizde, acısı hala çok taze. İnsan insanı acısından tanır. Bozkurt'ta sel felaketini yaşadık. Bozkurtlu kardeşlerimizin yeniden sıcak yuvalarına, yeniden bereketli dükkanlarına kavuşması için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bozkurt'ta kardeşlerimizin yeni yuvalarını nasıl en kısa sürede inşa ettiysek, deprem bölgesindeki 11 ilimizdeki konutlarımızı da öncelikle 319 bin konutumuzu 1 yıl içerisinde tamamlayıp depremzede kardeşlerimize armağan edeceğiz."

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Bakan Kurum, büyük İstanbul dönüşümünde ilk temelleri, bayramın ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle Gaziosmanpaşa'da attıklarını belirterek, Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde de 776 yeni yuva ile 47 dükkanın temellerini attıklarını anlattı.

Beykoz'da Rüzgarlıbahçe ve Çubuklu'da yaklaşık 3 bin vatandaşın yaşadığı alanlarda ve İshaklı Mahallesi'nde 1000 vatandaşın kullanımında olan alanlardaki sorunların çözümü için çalıştıklarını vurgulayan Kurum, Gümüşsuyu'nda da 1500 vatandaşın yaşadığı bölgede mülkiyet ve tapu sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Kurum, Yalıköy ve Ortabahçe mahallelerini kapsayan 300 bin metrekare büyüklüğünde millet bahçesi yapacaklarını da ifade etti.

Kastamonu'nun köy yolları için 20 milyon lira kaynak aktardıklarını kaydeden Kurum, "Kastamonu'muzun köylerinde nerede ihtiyaç varsa ilk etapta bununla başlayacak Özel İdaremiz. Ardından da hızlı bir şekilde ihtiyaç kadar bir kaynağı Kastamonumuza göndereceğiz." dedi.

Kurum, Cumhuriyet'in en önemli, en kritik seçimlerinden birinin yapılacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Saflar netleşti. Ben 81 ili 500 kez dolaşmış, sorunları yerinde görmüş, hiçbir vatandaşımızı birbirinden ayırt etmemiş ve daha oradan ayrılmadan ortaya çözüm koymuş bir kardeşinizim. 5 yılda vatandaşlarımızdan tam 20 bin talep almış, gitmişiz. O illerde görüşmeler yapmışız. 20 bin talebin 18 bini harfiyen uygulanmış. Tüm kurumlarımız aynı özveriyle çalışmalara devam ediyor. Biz böyleyken bir de karşı tarafa bakıyoruz; siyasi arşivleri gerçekleştirilmemiş sözlerle dolmuş taşmış, yaptıkları hiçbir iş yok, hiçbir eser yok. Tek yaptıkları musluk açmak, çeşme açmak."