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Gündem Bakan Murat Kurum deprem vergilerinin nereye harcandığını açıkladı
Gündem

Bakan Murat Kurum deprem vergilerinin nereye harcandığını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merak edilen 'deprem vergileri nereye harcandı' sorusuna "8 kat fazlası deprem için harcandı" sözleriyle karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 03:34:00 -

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi, Türkiye genelinde depreme yönelik hazırlıklar, yeni deprem yönetmelikleri, imar barışı, kentsel dönüşüm ve görev alaınyla ilgili diğer konularda açıklamalarda bulundu.

"DASK'ta 147 milyar lira toplandı"

Bakan Murat Kurum, Fatih Altaylı'nın DASK'ta (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) ne kadar para toplandığına dair sorusuna "Bildiğim kadarıyla 147 milyar lira" cevabını verdi.

Deprem vergileri nereye harcandı

Geçmiş dönemde Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in "Vergi özel diye bir ayrım olmuyor, hepsi bir kasaya girmiyor. Gördüğünüz bütün hizmetler yollar, sosyal yardımlar, aklınıza ne geliyorsa onların içindedir." sözlerini hatırlatan Fatih Altaylı, vatandaşların "deprem vergilerinin depreme harcanmadığına" yönelik eleştirilerine de vurgu yaparak, deprem vergisinden ne kadar para toplandığını sordu.

"Depremzedelere 1.2 katrilyon lira deprem vergisi"

"Bugüne kadar 147 milyar deprem vergisi var. Bunun tam 8 kat fazlası 1.2 katrilyon lira deprem vergisi süreci ile birlikte para harcanmış.

Türkiye'mizdeki kamu hastaneleri, okullarımız, valilik binalarımız, kaymakamlık binalarımız, bunlara ilişkin sosyal konut, kentsel dönüşüme ilişkin destekler.

81 ilde yenileme çalışması

Bütün 81 ilimizde yapılması gereken sosyal donatı ihtiyaçlar. Altyapı projeleri, köprünün güçlendirilmesi, yol yapımı, afet toplanma alanı, okulların yenilenmesi, kamu okullarını depreme karşı yeniliyoruz.

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