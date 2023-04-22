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Gündem Bakan Murat Kurum anlattı... Kampanyanın detayları belli oldu
Gündem

Bakan Murat Kurum anlattı... Kampanyanın detayları belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-22 21:17:00 - 2023-04-22 21:17:57

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını anlattı. Kampanyaya başvuruların 26 Nisan'da başlayacağını belirten Bakan Kurum, konutların en geç 2 yıl içinde teslim edileceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını duyurdu.

Projeyi "100 yılın dönüşümü" olarak tanımlayan Bakan Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında yapılacak konutların en geç 2 yıl içinde teslim edileceğini, hak sahiplerine 10 bin 500 lira taşınma, 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacağını söyledi.

5 adımda "Yarısı Bizden"

Bakan Kurum konuşmasında dönüşüm sürecine ilişkin şu bilgilere yer verdi:

1. ADIM Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

2. ADIM Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
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3. ADIM Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

4. ADIM Ruhsat alma süreci başlayacak.

5. ADIM Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

Rezerv konutlar nasıl olacak?

Bakan Kurum projenin 200 bin konutu kapsadığını belirtirken rezerv konut sayısının da 100 bin olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakan Kurum rezerv konutlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Rezerv konutlar derken İstanbul'da ilave nüfus getirmeden bizim boş her hangi bir yapılaşma olmamış alanlara belli uydu kentler kuracağız 8-10 bin konutlu modern vatandaşımızın her türlü ihtiyacını giderebilecek kompakt kent. Anadolu ve Avrupa yasasında belli losyonlarda inşasını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Maliyetinin yarsını devletimiz karşılayacak"

Ödeme planı hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Bizim 2+1 yerinde yapacağımız konutların maliyetinin 1,5 milyon olduğunuz görüyoruz, maliyetinin yarsını yani 750 bin TL'sini devletimiz karşılayacak, vatandaşımız burada 75 bin TL peşin ödeyecek kalan tutarını başlangıç taksiti 5 bin 625 TL'den (10) on yıl vade de 120 ayda ödeyebilecek. 3+1 konutlarımız maliyeti 1 milyon 800 bin lira. Yarısını, 900 bin lirasını devletimiz karşılıyor. 900 bin lirayı da vatandaşımız yine 10 yılda ödediğinde 6 bin 750 lira başlangıç taksitiyle bu dönüşüme dahil olabilecek." dedi.

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