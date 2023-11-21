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Eğitim Bakan müjdeyi verdi: Öğretmenlere özel indirim
Eğitim

Bakan müjdeyi verdi: Öğretmenlere özel indirim

Yeniakit Publisher
2023-11-21 13:51:00 -
Bakan müjdeyi verdi: Öğretmenlere özel indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlerimizin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, “Öğretmenler Günü Haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile anahat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak” dedi.

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