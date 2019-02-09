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Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlara 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan bütün felaketleri kapsayacak şekilde bir ödeme yapılacağını bildirdi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 15:22
Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal üretimin devamı ve en kısa zamanda yaraların sarılmasını sağlayabilmek için TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlara 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan bütün felaketleri kapsayacak şekilde bir ödeme yapılacağını bildirdi.

Pakdemirli, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi açılışında, millete hizmet etmeyi şiar edinen, kolaylaştıran, zorlaştırmayan bir yönetim anlayışında olduklarını söyledi.

Maliyet yaklaşık 20 milyon lira

Havacılık sektöründe uçuş güvenliği açısından kuvvetli rüzgar, yoğun sis, kar, dolu, yağmur ve yıldırım gibi meteorolojik olayların hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, büyük boyutlu kaza ve kırımlara sebep olan meteorolojik olayların tespit edilerek gerekli uyarıların yapılması için özel uyarı sistemleri geliştirildiğini ve havalimanlarına konulduğunu ifade etti.

En önemli sistemlerden olan Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sistemini Antalya Havalimanı'na kurduklarını aktaran Pakdemirli, "160 bin civarındaki uçak trafiği ve 30 milyon yolcu trafiğiyle ülkemizin en yoğun üçüncü havalimanı olan Antalya Havalimanı, ülkemiz ekonomisinin lokomotif konumundaki havalimanlarından." dedi.

Antalya Havalimanı'nın alçak seviye rüzgar kırılımının sıklıkla yaşanması nedeniyle seçildiğine işaret eden Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 2018 Eylül ayında kurulan ve 2018 Kasım ayında hizmete giren bu sistemin maliyetinin yaklaşık 20 milyon lira olduğunu bildirdi.

Meteorolojik olaylara bağlı olacak kazaya karşın oluşacak maddi zararları ve zaman kayıplarının minimize etmenin mümkün olduğunu anlatan Pakdemirli, bu hizmetlere yapılan yatırımların, maliyetinin çok üstünde katkı sağlayacağını dile getirdi.

"Türkiye'de ilk kez kurulan bir sistem"

Türkiye'de ilk kez kurulan bu sistemin uçuş güvenliğine ve havacılık sektörüne önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Pakdemirli, sistemden elde edilen performansa göre diğer havalimanlarında da yaygınlaştırılmasını sağlayacaklarını aktardı.

"Bu kürsüde ben olmayabilirdim, Rabbim bana ömür verdi bu kürsüdeyim." diyen Pakdemirli, 20 sene önce yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Dört kişilik uçakla Esenboğa Havalimanı'na yaklaşırken son yaklaşmada uçak irademiz dışında ters döndü. Rabbim yardım etti, tekrar uçağı düz konuma getirmeyi ve inmeyi başardık. Çok rahatlıkla ölebilirdik, hepimiz hayatımızı kaybedebilirdik. Bu iş bunu çok önceden tespit ediyor."

"Felaketleri önceden tahmin etmenin yollarını arayacağız"

Bakan Pakdemirli, bu tarz meteorolojik gelişmiş gözlem istasyonlarının son derece önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çok yakın zamanda Antalya'da ciddi hortum felaketleri yaşadık. Önceden olmuyordu, şimdi olmaya başladı. Bundan sonra bu tarz yatırımlarla bu felaketleri önceden tahmin etmenin yollarını arayacağız. Bu yolları ararken yapmış olduğumuz uyarılar vatandaşlarca dikkate alınsın. Antalya'da olacak felaketleri 24 saat öncesinde söyledik. Bütün riskleri söyledik. Cuma günü açıklama yaptık olan oldu 'Cumartesi için dikkatli olun' dedim. Yine de biz millet olarak rahata alışmışız. Bu tarz uyarıların önemli olduğunu, dikkate alınması gerektiğini tekrar ediyorum. Çalışmalarda son aşamaya gelmiş durumdayız. Tarımsal üretimin devamı ve en kısa zamanda yaraların sarılmasını sağlayabilmek için TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlarımıza sadece Antalya'da değil, 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan bütün felaketleri kapsayacak şekilde bir ödeme yapılacak."

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 15:22
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. TARSİM sigortası
  3. Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi
  4. meteorolojik olaylar
  5. Antalya Havalimanı
  6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  7. havacılık sektörü
  8. Esenboğa Havalimanı

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