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Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bu akşam başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemelerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

26 Ekim 2018 Cuma 10:34
Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bu akşam başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter'dan "Üreticimizin yüzünü güldürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çiğ süt desteği kapsamında bu yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticimize 194 milyon liralık destek ödemesine bugün saat 18.00'den itibaren başlıyoruz. Üretici kardeşlerime hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:34
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