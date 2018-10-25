Bakan müjdeyi verdi! Kararname yakında yayınlanacak
Gündem dair açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iş dünyasının beklediği müjdeyi verdi. Pekcan, iş dünyasının beklediği 3 kararnamenin hazırlandığını ve kısa sürede yayınlanacağını söyledi.25 Ekim 2018 Perşembe 23:04
İş dünyasının uzun süredir beklediği 3 düzenleme yakında yayınlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iş dünyasının beklediği 3 kararnamenin hazırlandığını, kısa sürede yayınlanacağını söyledi.
Bakan Pekcan, muteahhitlerin beklediği tasfiye ve fiyat kararnamelerinin tamamlanmak üzere oldugunu belirtti.
Pekcan, kısa çalışma ödeneği kararnamesinin de hazırlandığını ifade etti. (NTV)
YORUM YAZ