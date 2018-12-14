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Bakan müjdeyi verdi! Kapıkule'de yeni dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule'de yaşanan yoğunluğu azaltacak bir adım attıklarını açıkladı. Pekcan, "Kapıkule'de TIR kuyruklarını azaltacak 2 ilave peron devreye girdi" dedi.

14 Aralık 2018 Cuma 11:18
Bakan müjdeyi verdi! Kapıkule'de yeni dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Ruhsar Pekcan "Kapıkule'de TIR kuyruklarını azaltacak 2 ilave peron devreye girdi" dedi.

Ruhsar Pekcan, “Açılan 2 peron ile birlikte son 3 ayda ortalama 950 tıra ulaşan günlük Kapıkule tır çıkış sayısının 1250 tıra çıkmasını bekliyoruz” dedi.
Pekcan açıklamasında şunları söyledi:

“Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli geçiş noktası olan Kapıkule – Kapitan Andreevo Sınır Kapısı, Ticaret Bakanlığı'nın ana gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Kısa süreler içerisinde, Ticaret Bakanlığı tarafından atılan önemli adımlar ile günlük 700-750 araç çıkışlarından, son 3 ayda ortalama 950 araç çıkışı rakamlarına ulaşılsa da, artan ticaret hacmi sebebi ile Kapıkule yoğunluğu, hala üzerinde odaklanılan eylem alanları arasında yerini korumaktadır.

Tır kuyruklarının ve beklemelerin azalması, geçişlerin hızlanması amacıyla fiziksel ve sistemsel düzenlemeler yapılmakta, ülkeler arası sürekli diyalogla kalıcı tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki personel sayısı ve x-ray kapasitesi artırılmış, tır parkının kapasitesinin artırımı için de çalışma başlatılmıştır. Yükü hafifletecek bir alternatif olarak, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın genişletilmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Mevcut kapasitenin verimli değerlendirilebilmesi ve yoğunluğun anlamlı dağılımı için bitki karantinası ve veteriner kontrolüne tabi yük taşıyan araçlar dışındaki Bulgaristan varışlı araçlar, 18 Aralık'ta Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yönlendirilmeye başlanacaktır."

İpsala Gümrük Kapısında pilot uygulama

"Hamzabeyli ile nihai olarak Avrupa Birliği Komisyonu'nun onaylanmasına bağlı bir husus olmakla birlikte Bulgaristan tarafındaki Lesova Gümrük Kapısı’nı karşılıklı veteriner kontrolüne tabi ürünlerin giriş ve çıkışına yetkili hale getirmek üzere Bulgar makamları ile ikili müzakereler yapılmış, gerekli yatırımların yapılması için taraflar hemfikir kalmışlardır. Diğer taraftan Kapıkule Sınır Kapısı'nın tek durağa uygun bir şekilde yenilenmesi için projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, en kısa sürede inşaat çalışmaları başlayacaktır. Peronlarımız, yeni projemizle tek durak sistemine uygun inşa edilecektir. Sınır kapılarında işlemleri kolaylaştırıp hızlandırmayı amaçlayan “POS Projesi” ile de cihazlardan tahsilat yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalarımız hızlandırılmış olup, 2019 ilk çeyreği ortasında geçiş hedeflenmektedir. Söz konusu proje İpsala Gümrük Kapısında pilot olarak uygulanmaya başlanmış, diğer kapılarda da yaygınlaştırılacaktır."

"Person sayısındaki artış ile geçişler hızlanacak"

"Kapı yoğunluğunu belirleyen önemli bir unsur da karşı kapının da aynı hızla çalışmasının garantilenmesidir. Kasım ayında Bulgaristan'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette de Kapıkule-Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'den çıkış yönündeki tır sahasında peron sayısını 8’den 10’a çıkarma yönündeki taleplerimizi iletmiştik. Bulgaristan'da yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Kapıkule'nin karşı kapısı Kapitan Andreevo gümrük kapısında girişler 8 perondan 10 perona çıkmıştır. Devreye giren 2 peron ile birlikte, 2017 ortalaması 750-800 tır olan ve son 3 ayda ortalama 950 tıra ulaşan günlük Kapıkule tır çıkış sayımızın 1250 tıra çıkmasını bekliyoruz."

"Türkiye ve Bulgaristan ortak çalışma grubu kuruldu"

"Kapı yoğunluğu, ticaret erbabının hafta sonları çıkış yapma talebi sebebiyle Cuma-Pazar arası çok yüksekken, hafta içi düşük seviyelerde seyretmektedir. Talebin hafta içine çekilebilmesi, sıkıntıyı büyük oranda çözecektir. Ancak şu anda mevcut iş modelleri sebebiyle bu tarz planlama değişiklikleri, ticaret erbabı tarafından devreye alınamamaktadır.

İhracatçılarımızı rahatlatma, ticareti kolaylaştırma ve “en kolay ve en güvenilir ticaretin adresi” olma misyonuyla, tüm kamu ve özel sektör paydaşlarının dahil olduğu bir Kapıkule Çalışma Grubu oluşturulmuş ve Kapıkule Eylem Planı hazırlanmıştır. Türkiye ve Bulgaristan olarak devreye alınan bu kapsamlı çalışma gruplarının sonuçlarını en yakın sürede göreceğimize inanıyoruz."

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:18
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Ruhsar Pekcan
  2. Ruhsar Pekcan

YORUM YAZ

  • Bahadır ÇALOĞLU Bahadır ÇALOĞLU 37 dk önce
    Çok güzel ama yeterli değil tabiki. Ayrıca Sarp sınır kapısınada rahatlama getirilmesi çok yerinde olacak. Tır’lar Sarp’tan nerdeyse Kemalpaşa(10km)ya kadar kuyruk oluşturuyor. Batum Türkiye ve Türkiye Batum yaya geçişleri çok kötü.İlla 3-4 saat bekletiyor bizi Türk Polis görevlileri(yaz zamanı bu mutlaka oluyor) Ayrıca her seferinde Gürcü kardeşlerimize polisler tarafından çok kötü muamele yapılıyor. Ben gözlerimle gördüm ve birazcık homurdandım ama bizimkiler onları küçük gördükleri için hiç bi sonuç çıkmıyor..Gürcüler yaz sezonu binlerce kişi hergün batumdan karadenize çay ve fındık toplamak için hergün geçip batuma dönüyorlar. İşte bu çok uzun kuyruğa mutlaka çözüm bulunmalı.Batum Gürcülerinin % 85i müslüman,fakat bizim polis nedense onlara çok hakaret ve eziyet ediyor...
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