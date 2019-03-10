Bakan müjdeyi verdi: 2020'ye kadar ödeyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da bir düğün salonunda düzenlenen istişare toplantısında sanayicilerle buluştu. Varank, "Aralık 2020'ye kadar işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz" dedi

Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin sanayiciler sayesinde ileri gittiğini, geliştiğini söyledi.

"Üretimde sıçramayı yakalayacağız"

Bakanlık olarak kendilerinin de yatırım öncülüğünde bir büyümeyi hedeflediklerini aktaran Varank, "Büyümeyi sırtlayan aktörleri destekliyor, öneri ve sorunlarını bizzat takip ediyoruz. Türkiye daha çok büyüsün, daha çok kalkınsın ve refah artışı sürekli hale gelsin istiyoruz. 16 senede güçlü bir temel inşa ettik. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok alanda önemli reformları hayata geçirdik. Fabrikalar açtık, altyapılar kurduk, istihdam oluşturduk. Şimdi artık ekonomimizin gücüne güç katmak istiyoruz. Milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonumuzla katma değerli üretimde bir sıçramayı yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

"2020'ye kadar biz ödeyeceğiz"

Bakan Varank, küresel rekabette öne geçmenin üretilen ürünün kalitesini yüksek tutma ve ürün çeşitliliğini artırmakla mümkün olduğunu vurgulayarak, bunun için mevcut kabiliyetleri daha da geliştirmek gerektiğini ifade etti.



Üretken genç nüfus, yatırım iklimi ve dinamik sanayi altyapılarının, yarış içinde oldukları ülkelere göre önemli avantajlar olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:



"Ama başarı bu avantajları katma değere ve refaha dönüştürebilmekte. İşte burada en önemli paydaşımız sizlersiniz. Güçlü bir kamu-özel sektör iş birliği, güçlü ve yüksek bir büyümeyi de beraberinde getiriyor. Bu manada fikir ve önerilerinizi duymayı çok önemsiyoruz. Daima yanınızdayız. Daha çok istihdam oluşturun diye son dönemde bir dizi yeniliğe imza attık. Aralık 2020'ye kadar işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Kadın, genç ya da engelli istihdamında bu süre 18 aya çıkacak. Nisan sonuna kadar, her bir ilave istihdamınızın prim ve vergilerinin yanında 3 ay boyunca maaşını da biz ödüyoruz."



Varank, asgari ücret desteğinde ise 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerinin de sürdüğünü kaydederek, değişiklikleri sanayicinin üzerindeki ilave yükleri en aza indirmek için yaptıklarını aktardı.