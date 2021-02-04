Bakan müjdeyi duyurdu! Yüz binlerce kişinin borcu ertelendi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yüz binlerce esnafın ilgilendiren bir karara imza attı. 1 milyon 300 bin esnafın borcu ertelendi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcunun haziran sonuna ertelendiğini duyurdu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcunun haziran sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.