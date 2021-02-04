  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan müjdeyi duyurdu! Yüz binlerce kişinin borcu ertelendi
Ekonomi

Bakan müjdeyi duyurdu! Yüz binlerce kişinin borcu ertelendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yüz binlerce esnafın ilgilendiren bir karara imza attı. 1 milyon 300 bin esnafın borcu ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 14:03:00 - 2021-02-04 14:20:10
Bakan müjdeyi duyurdu! Yüz binlerce kişinin borcu ertelendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcunun haziran sonuna ertelendiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcunun haziran sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
Gündem

ABD'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerden endişe duyduklarını ve 'cinsel azınlıklara karşı nefret..
AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Siyaset

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanı AK Partili Muzaffer Arslan, tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. ..
Türkiye onları konuşuyor! Toplu intihar eden gençlerin seslendiği isim konuştu
Gündem

Türkiye onları konuşuyor! Toplu intihar eden gençlerin seslendiği isim konuştu

Manisa'da intihar eden 4 gencin 3'ünün ölmeden önce veda videosu gönderdiği Uzman Çavuş Mert Dalgın konuştu. Dalgın, 'Birbirimizi bırakmayac..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay