Bakan müjdeli haberi verdi: Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, borun çevre ve insan dostu, doğal deterjana dönüştüğünü müjdesini vererek emeği geçenlere teşekkür etti.26 Ocak 2019 Cumartesi 13:29
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, borun çevre ve insan dostu, doğal deterjana dönüştüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Bakan Albayrak, "En önemli yer altı kaynaklarımızdan Bor, doğal deterjana dönüştü. Vatandaşlarımızın güvenle kullanabileceği çevre ve insan dostu BORON Deterjanında emeği geçen başta Eti Maden olmak üzere tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
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