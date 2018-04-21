Bakan milyarlık "dev yatırımı" açıkladı!

Canlı yayınına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'in Tarsus ilçesinki Kazanlı bölgesine 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.

Bakan Elvan, yatırım yapılacak bölgenin Türkiye'nin ikinci Belek'i olacağını söyledi. İşte Elvan'ın açıklamaları:

"Türkiye'nin ikinci Belek'i olacak bir yer. Tarsus Kazanlı bölgesi, 10 km sahili olan arkası tamamen ormanlık ve turizm açısından oldukça cazip bir yer. Türk yatırımıcılar oraya 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklar. Yeni Belek olacak. Kazanlı Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi diyoruz. Şu anda uygulama projelerine başlandı bu yıl temelini atacağız. Türkiye için son derece önemli bir yatırım. 8000 yatak kapasiteli bir yatırım. Oteller, golf sahaları olacak bir alan. 5 bin doğrudan istihdam yaratacak. Çok ciddi bir katkı getirecek Türkiye ekonomisine. O bölgenin de turizm açısından gelişmesine çok katkı sağlayacaktır."