Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Tunceli'ye ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali/Belediye Başkan V. Tuncay Sonel ve beraberindeki heyet daha sonra Munzur Üniversitesi'nin 2018-2019 yılı "Akademik Yıl Açılış Töreni" programına katıldı.

Burada konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunceli'de yürütülen başarılı çalışmalardan ötürü Vali/Belediye Başkan V. Tuncay Sonel'e teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, “Munzur Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni için Tunceli’de, bu güzel şehirde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Bu benim Tunceli’ye ilk gelişim. Burası çok güzel bir şehir. Burada yaşayan, eğitim gören ve üniversitemiz ile diğer kurumlarda çalışan vatandaşlarımız çok şanslılar. Tunceli’ye girer girmez sadece şehrin doğal güzelliğinin yanında ne kadar geliştiğini de gördüm. Özellikle sayın Valimiz ve şu anda kayyum olarak Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sayın Tuncay Sonel’e huzurlarınızda gönülden teşekkür ediyorum. Burayı sadece bir belediyenin yapması gereken hizmetlerle değiştirip dönüştürmemiş. Her bir insanımıza dokunmuş. İşte biz bunun için siyaset yapıyoruz. Bunun için hepimiz yollara düştük. Bunun için kamu kurumlarında görevler yapıyoruz. Çünkü ne yaparsak yapalım dış politika dahil insanı merkez alamazsak, başarılı olmamız mümkün değil. O yüzden çok teşekkür ediyorum.” İfadeleri kaydetti.

Törende konuşan Vali/Belediye Başkan V. Tuncay Sonel, Tunceli'de yürütülen çalışmalara dair bilgiler aktardı. Vali Sonel,

“16 aydır Tunceli’de hem Valilik hem de belediye Başkanlığı görevini, birlikte yürütüyoruz. Bu süre içerisinde Tunceli’de ilkler yaşanmaya başlandı. Tunceli’ de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yapıldı. Tunceli, 2019 yılının Haziran ayında da Dünya Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Munzur Nehri ise artık doğa ve su sporlarıyla anılıyor. Dünya Rafting Federasyonu, Munzur Nehri’nin 36 km’lik kısmını uluslararası rafting parkuru ilan etti. Belediyecilik hizmetleri olarak da yaklaşık 200 bin metrekare peyzaj alanından, parklara, bahçelere hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezine kadar yıllardır konuşulan fakat önceki belediyenin bir türlü yapmadığı işler kısa sürede hayata geçirildi. Bu işlerin yapılmasında geldiğimizden beri yöremize büyük desteği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanlarımıza hepinizin huzurunda Tunceli halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’mizin en önemli golf Hocaları Tunceli’de. Golf sahasının yapımı hususunda Sayın Bakanımızın büyük bir desteğini gördük. Bugün inşallah burada bu inşaata başlayacağız ve kısa sürede bitmiş olacak.” diye konuştu.

"TUNCELİ'YE HUZUR GELMİŞ"

Tunceli’de oluşturulan huzur ortamının ardından halkın değişik spor dallarına ilgi duyduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, golf sporuna Tuncelililerin katkı sağladığını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu,

“İlk defa Tunceli’ye geldim. Tunceli’ye gelmek ayrı bir güzellik. Tunceli’de ki şu tabloyu görünce insan ülkesiyle ve milletiyle gurur duyuyor. Ülkemizin her bir köşesi birbirinden güzel ama bir şehri güzel yapan, içinde yaşayan insanları ve o şehri yönetenlerdir. Tunceli çok güzel ve modern bir şehir. Özellikle Belediye Başkan Vekilliğini yürüten Sayın Valimiz, alt yapıdan üst yapıya, aydınlatmadan yollara kadar, devletimizin gönderdiği desteklerle beraber Tunceli’nin komşu şehirlerle mesafelerinin ne kadar kısaldığını gördük. Terörün, teröristlerin bertaraf edilmesinden sonra güzel Tunceli’mize huzurun, barışın geldiğini görüyoruz. İnsanlarımız özgürce şehirde gece geç saatlere kadar dolaşabiliyorlar. Bu bizim istediğimiz şehir ve Tunceli halkının da istediği bu. İşte bu huzur ortamında şehir içi parklar ve donatılar dışında özellikle vatandaşların değişik dallardaki sporlara ilgi gösterdiğini görüyoruz. Tunceli'den kardeşlerimiz gelip Antalya'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer yerlerinde, Samsun'da yöneticilik ve hocalık yapabiliyorsa bunu herkes yapabilir ve Türkiye'de golfün, golf sporunun sevilmesine Tuncelili kardeşlerimiz katkı sağlıyor. O kardeşlerimizin hepsi de vefalı insanlar ve hiçbiri de Tunceli'yi unutmamış." dedi.

Konuşmaların ardından golf sahasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Ardından golf hocaları da deneme atışı yaptı.

Buradaki programın ardından, Bakan Çavuşoğlu, Vali Sonel ve beraberindekiler, Tunceli’de açılan 3 tekstil fabrikasından biri olan ve 225 vatandaşımızın istihdam edilip Tunceli’de ilk ihracatın yapıldığı Peri Tekstil Fabrikasını ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu burada çalışanlarla sohbet edip talep ve sıkıntılarını dinledi.

"DEVLETİN KAYNAKLARI MİLLETE HİZMET OLARAK KULLANILIYOR"

Fabrika ziyaretinin ardından Millet Bahçesi'ne giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vali/Belediye Başkan V. Tuncay Sonel ile birlikte burada incelemelerde bulundu. İlk olarak yapımı devam eden ahşap yürüyüş yolunu inceleyen Çavuşoğlu, burada çalışan işçilerle sohbet edip, Tunceli manzaralı alanda onlarla çay içti. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kaydetti:

“Tunceli’nin bugün geldiği nokta, yapılan hizmetler, devletle vatandaşın yakınlaşıp kucaklaşması sünni bir şey değil, Gönülden. Tunceli’nin doğasının güzelliğinin yanında ne kadar geliştiğini de gördüm. Yapılan hizmetleri Vali Bey anlattı. Bu kadar hizmeti bu kadar kısa zamanda yapabilir miyiz? Evet yapıyoruz. İstenirse yapılıyor. Devletin kaynaklarını millete hizmet olarak harcamamız gerekiyor. Bunun en güzel örneklerini de şimdi Belediye Başkan Vekili olan Valimizde görüyoruz. Bu kadar güzel bir Tunceli’yle karşılaşmayı beklemiyordum. Benim için güzel bir sürpriz oldu. Çok mutlu bir gün geçirdim. Çalışan işçilerimizle de bir araya geldik. İşadamları eskiden organize sanayi bölgesinde bile yatırım yapmaya korkuyorlardı şimdi ise Tunceli’nin değişik bölgelerinde, Valiliğimizin de gösterdiği yerlerde yatırım yapıyorlar. Üretim yapıyorlar. Gittiğimiz tekstil fabrikası şu an da kapasitesini büyütüyor. Şu haliyle 350 kişiye iş veriyor. Kadınlar erkekler engelliler hepsi çok memnun. Artık burada üretilen ürünler ihraç ediliyor. İspanya’ya, Polonya ya gidiyor. Diğer Avrupa ülkelerine gidiyor. İnşallah Tunceli’miz daha rahat güzel günlere ulaşacaktır. Tunceli eğitime çok önem veriyor. Burada okullaşma oranının çok yüksek olduğunu gördüm. Üniversiteli kardeşlerimle sohbet ettim. Onlar da burada okumaktan çok memnun. Sosyal politikalara baktığımız zaman kadına, fakire, fukaraya engelliye ve de kimsesizlere dokunuluyor. Hiçbir insanımızı ihmal etmememiz lazım.Yamaç paraşütü, aynı zamanda rafting, kano, diğer su sporları burada yapılıyor. Antalya ve Bodrum’dan farksız olmuş. Sağ olsun Sayın Valim ve arkadaşlarımız çok güzel şeyler yapmışlar. Tunceli halkı da çok memnun. önemli olan da bu”

Buradaki Millet Kıraathanesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, hem gençlerle bir araya gelip sohbet etti hem de seslendirilen şarkılara eşlik etti. Çavuşoğlu daha sonra Tuncelili sporcuların sürat teknesi, kano, jet ski ve flyboard gösterilerini izledi.

Son olarak AK Parti İl Başkanlığı’nı, ardından Jandarma Bölge Komutanlığı’nı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Tunceli’den ayrıldı.