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Siyaset Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Siyaset

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 18:36:00 -
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "New York'taki son günümüze Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Şah Mahmud Kureyşi'yle Afganistan'daki durumu ve ikili ilişkilerimizi değerlendirerek başladık" dedi.

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