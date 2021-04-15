  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Siyaset

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 16:22:00 -
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Afganistan'da barış sürecine ilişkin gelişmeler ele alındı.

Ayrıca Çavuşoğlu, muhatabı Atmar'a, 14 Nisan’da düzenlenen NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve ülkeleri ve NATO Konseyi toplantılarında yaşanan gelişmeler ve önümüzdeki dönemde neler yapılacağına dair bilgi verdi.

Türkiye, Afganistan'da barış süreci için Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar ile eş güdüm halinde Afgan taraflarla temaslar yürütüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA ile öldürülen teröristin ajandasından bakın neler çıktı!
Gündem

SİHA ile öldürülen teröristin ajandasından bakın neler çıktı!

SİHA ile öldürülen ‘Dr. Amara’ kod adlı terörist Müzeyyen Aydınlı’nın üzerindeki ajandadan saldırı planları çıktı. Teröristlerin İstanbul Ad..
Mısır'dan Türkiye'ye flaş çağrı
Gündem

Mısır'dan Türkiye'ye flaş çağrı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır'dan Türkiye'ye bir davette bulunulduğunu açıkladı.
Türk askeri üssüne hain saldırı sonrası Barzani’den açıklama! ‘Görüştüm ve anlaştık’
Gündem

Türk askeri üssüne hain saldırı sonrası Barzani’den açıklama! ‘Görüştüm ve anlaştık’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil ve Başika'da düzenlenen saldırılarla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay