  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Arka adalesinde ödem tespit edilen futbolcu, maç kadrosundan çıkarıldı
DSÖ’den flaş Çin aşısı kararı
Beşiktaş'ta kötü haber geldi! Derbide olmayacak
Başkan Erdoğan'dan kritik temas
Siyaset Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail'e çağrı: Bu adımdan derhal vazgeçin
Siyaset

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail'e çağrı: Bu adımdan derhal vazgeçin

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından derhal vazgeçmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 19:51:00 - 2021-05-07 20:07:24
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail'e çağrı: Bu adımdan derhal vazgeçin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından derhal vazgeçmesini istedi.

Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Çavuşoğlu ayrıca Mısır ile Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşme gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıların pozitif atmosferde geçtiğini anlıyoruz. Bölgesel konularda da görüş alışverişi yapıldı. Karşılıklı herhangi bir belge ya da şart koşma gibi bir şey olmadı. Ön görüşmeden sonra bundan sonra hangi adım atılacağını iki taraf da değerlendirecek. Elbette bu süreçte önce istihbaratlarımız görüştü, Bakanlıklarımız devreye girdi. Dışişleri Bakanları düzeyinde de görüşmeyi gerçekleştirebiliriz. İlişkilerimizin en az düzeyde olduğu dönemde bile Mısır'ın önemi ortada; ama Filistin için önemini her zaman vurguladık. Mısır ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Filistin'e vereceğimiz desteğin daha iyi koordine edilmesi demektir."

"Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir" diyen Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını talep etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Gecesi okunacak dualar neler? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır?
Oruç

Kadir Gecesi okunacak dualar neler? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır?

Kadir Gecesi 2021. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir Kadir Gecesi. Rabbimiz Kadir Gecesi’ne ilişkin Kadir Sure..
139 milyar nerede Ekrem?
Siyaset

139 milyar nerede Ekrem?

AK Parti hükümetinin peşi sıra hayata geçirdiği prestij projelere rağmen, “128 milyar dolar nerede?” algısı yürüten zilleti ittifakının CHP’..
AK Parti'den seçim anketi açıklaması: Partinin oy oranı...
Siyaset

AK Parti'den seçim anketi açıklaması: Partinin oy oranı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, bazı araştırma şirketlerinin algı operasyonu yaptığını belirterek partisinin son oy oranına il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay