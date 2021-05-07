Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail'e çağrı: Bu adımdan derhal vazgeçin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından derhal vazgeçmesini istedi.

Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Çavuşoğlu ayrıca Mısır ile Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşme gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıların pozitif atmosferde geçtiğini anlıyoruz. Bölgesel konularda da görüş alışverişi yapıldı. Karşılıklı herhangi bir belge ya da şart koşma gibi bir şey olmadı. Ön görüşmeden sonra bundan sonra hangi adım atılacağını iki taraf da değerlendirecek. Elbette bu süreçte önce istihbaratlarımız görüştü, Bakanlıklarımız devreye girdi. Dışişleri Bakanları düzeyinde de görüşmeyi gerçekleştirebiliriz. İlişkilerimizin en az düzeyde olduğu dönemde bile Mısır'ın önemi ortada; ama Filistin için önemini her zaman vurguladık. Mısır ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Filistin'e vereceğimiz desteğin daha iyi koordine edilmesi demektir."

"Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir" diyen Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını talep etti.