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Siyaset Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor
Siyaset

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mayıs'ta Yunanistan'a gideceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 13:17:00 -

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’a gideceğini duyurdu.  Bakan Çavuşoğlu, "Davet geldi 31 Mayıs'ta Yunanistan'a gideceğim" dedi. Ziyaret kapsamında Bakan Çavuşoğlu'nun ile Yunan mevkidaşı Dendias ile görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan iki bakanın Ankara'da düzenlediği ortak basında toplantısında Dendias'ın sözleri sebebiyle gerginlik yaşanmış Çavuşoğlu tepki göstermişti.

Ne olmuştu?

Doğu Akdeniz'de her zaman hakça paylaşımdan yana olduklarını belirten Çavuşoğlu, diyalog sürecini ön koşulsuz olarak sürdürmek istediklerini belirtmişti.

Dendias ise Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini belirtmesinin yanı sıra, mülteci sorununun Türkiye tarafından kullanıldığını, Ayasofya ve Kariye'nin camiye dönüştürülmesinden bahsettiğini açıkladı. Çavuşoğlu ise canlı yayında Dendias'ın sözlerine tepki göstererek, "Basının önünde ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz benim cevap vermem gerekiyor, teşekkür ediyorum" demişti.

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