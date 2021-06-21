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Gündem Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Rumların kirli planı ortaya çıktı
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Rumların kirli planı ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'in mevkidaşlarını telefonla arayarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılmamaları yönünde talepte bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 15:40:00 -
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Rumların kirli planı ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde yapılan Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapanışı nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, forum değerlendirmesinin ardından soruları yanıtladı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'in mevkidaşlarını telefonla arayarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılmamaları yönünde talepte bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bunun diplomasiye uygun olmadığını ifade etti.

"Tatar'ın ADF'ye gelmesi sonrası vazgeçtiler"

Çavuşoğlu, ADF'nin katılımcı listesinde Yunanistan'dan da konuşmacıların yer aldığını ancak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın foruma gelmesi üzerine vazgeçtiklerini söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da aynı tavrı sürdüğüne dikkat çeken Çavuşoğlu, görüşmelerde farklı, basın önünde farklı bir tavır sergilediğinin de altını çizdi.

Borell resepsiyona katılmadı

Diğer yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın foruma katılan liderlere verdiği resepsiyon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Forum katılımcıları arasında yer alan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımcısı olduğu resepsiyona katılmadığı öğrenildi.

 

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