  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Küçük kızdan babasına: 'Evi kerhane gibi kullanırım, sanane!'

Çevre Komisyonu Başkanı Kurum Açıkladı: İklim Kanunu Geliyor

Aman Meral duymasın! İYİ Parti'de deprem

Prgojin'in uçağını Rusya mı düşürdü? Peskov'dan açıklama geldi!

Yabancı ülkeleri Milli Muharip Uçak projesine dahil etmek riskli mi? Uzman isim önemli detayı açıkladı

Eskişehir AÜ öğrencin yanında: Burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi

Yunan Ordusu acil tedarik edecek füzeler için teklifi resmen açıklandı! O teklif hakkında yazılı cevap bakın ne oldu

Emekli albay Tayfun füzesinin son menzilini açıkladı! Canlı yayında duyan herkes şok oldu

Wagner lideri Prigojin öldü... Kadirov'dan manidar açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bitlis'te ne mesaj: Hiçbir il arasında ayrım yapmayız
Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş ABD kararı!
Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş ABD kararı!

Yeniakit Publisher
2023-08-25 18:26:00 - 2023-08-25 18:26:43
Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş ABD kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki ay ABD'ye gidecek. Bakan Şimşek, New York'ta Goldman Sachs genel merkezinde yatırımcılarla bir araya gelecek.

Yatırımcılara gönderilen davetiyeye göre Şimşek, 19 Eylül'de uluslararası ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirmiş olacak.

Seçim sonrası yaşanan görev değişimiyle ekonomide rasyonel politikalara dönüşü tasarlayan Şimşek, toplantıda yatırımcılara sunum yapacak ve ardından onların sorularını yanıtlayacak.

Yatırımcılara giden davetiyeye göre toplantı Goldman Sachs ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından birlikte organize edilecek.

Bakan Mehmet Şimşek'ten özel bankalara flaş çağrı
Bakan Mehmet Şimşek'ten özel bankalara flaş çağrı

Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek'ten özel bankalara flaş çağrı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mehmet Şimşek istifa mı etti? Herkes bu iddiayı konuşuyor! Bakanlık ne cevap verdi?
Mehmet Şimşek istifa mı etti? Herkes bu iddiayı konuşuyor! Bakanlık ne cevap verdi?

Gündem

Mehmet Şimşek istifa mı etti? Herkes bu iddiayı konuşuyor! Bakanlık ne cevap verdi?

Engelleniyorum diyordu! Bakanlıktan onay çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür
Engelleniyorum diyordu! Bakanlıktan onay çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür

Gündem

Engelleniyorum diyordu! Bakanlıktan onay çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek korumasız gitti, sıra bekledi, yemeğini yedi!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek korumasız gitti, sıra bekledi, yemeğini yedi!

Siyaset

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek korumasız gitti, sıra bekledi, yemeğini yedi!

Bakan Mehmet Şimşek'ten FLAŞ açıklama! İşte vergisiz telefon fiyatları tablosu
Bakan Mehmet Şimşek'ten FLAŞ açıklama! İşte vergisiz telefon fiyatları tablosu

Gündem

Bakan Mehmet Şimşek'ten FLAŞ açıklama! İşte vergisiz telefon fiyatları tablosu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23