Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan, 'Yerli turistte aşı şartı' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaz aylarına gireceğimiz bugünlerde turizm sezonunda turist gelişi konusu hakkında açıklama yaptı. Bakan Ersoy, iç turizmde aşı şartının getirilip getirilmeyeceğine ilişkin de merak edilen soruya şu şekilde cevap verdi "Ülke trafiğinde öyle bir şart olmaz. Böyle bir şey yok. Eskiden neyse şu an da öyle" dedi.

Haziranda başlayacak turizm sezonu öncesi, Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerden Rusya ile uçuşların açılmasına yönelik görüşmeler sürüyor. Turizm Bakanlığı, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleriyle de yoğun görüşme trafiği yürütüyor. Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'5 binin altına gelmeli'

Ülkelerin günlük koronavirüs vaka sayılarını değil, 2 haftalık ortalamayı dikkate aldığını vurgulayan Ersoy, Rusya ile görüşmelerde turist gelişi için vaka sayılarında bir sınırın belirlenip belirlenmediğinin sorulması üzerine, "Bir şeyi konuşabilmemiz için 5 binin altına gelmemiz lazım" dedi.

Ersoy, Türkiye'nin 2021'deki turist hedefine ilişkin, "Geçen sene 15 milyon hedefimiz vardı, 16 milyon gerçekleşti. Kesinlikle geçen seneki rakamları geçeriz" dedi.

İç turizmdeki hareketlenmeyi de değerlendiren Ersoy, "Ağırlıklı olarak okullar kapanınca başlıyor. İç turizm zaten yoğunlaştı, ay bazında bakacak olursanız geçen seneye kıyasla daha iyi. Bizim Güvenli Turizm Sertifikamız çok etkili, dünyada en etkili çalışan sertifika sistemlerinden biri. Türk turiste de güven veriyor aynı zamanda. Bunun olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" diye konuştu. İç turizmde aşı şartı getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğinin sorulması üzerine Ersoy, "İç turizm olarak değil, sadece trafik olarak düşünün. Ülke trafiğinde öyle bir şart olmaz. Böyle bir şey yok. Eskiden neyse şu anda öyle" dedi.

Kaynak: Milliyet